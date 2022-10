Олдскул рулит, Левандовский ничего не изменил, а Лунин – идеальный дублер: ТОП-5 выводов Эль Класико

Винисисус вчера провел едва ли не самый слабый матч в сезоне. Он ни разу не обыграл соперника и не отдал под удар – когда такое было в последний раз? Цифровые порталы, как Whoscored, выписали ему двойки.

Но вы посмотрите на первые (решающие!) голы "Реала". Бензема отличился после того, как Вини открылся на линии офсайда, оторвался от опекунов и попал в корпус тер Штегену.

Голу Феде Вальверде тоже предшествовал вертикальный пас на бразильца, который зацепился за мяч и – главное! – не побежал с ним куда-нибудь, а принял правильное решение и дождался партнеров. Его пас пяткой – еще не голевой, но с него все началось. Это был катализатор.

После этого Вини уже мог отдыхать – свои эпизоды он нашел и решил. Кто думает, что это так легко – просмотрите последние 20 минут матча "Ливерпуль" – "Ман Сити" и, особенно, действия Нуньеса и Жоты. Фейспалм гарантируем.

Фланговые нападающие "Барсы" не такие жадные, однако и они заметно уступают Винисиусу в качестве решений. Вышедшие в старте Рафинья и Дембеле так и не создали ни одного легитимного момента у ворот Лунина. Фати и Ферран, которых Хави выпустил со скамейки, придумали один.

Сколько нужно рычагов Лапорте, чтобы это изменить? На Феррана он потратил 55 млн, на Рафинью – 58; Фати совсем недавно представляли, как ровню Винисиусу или вообще нового Месси. Класико доказало, что все не так. Скаутинг "Барсы" дал сбой. Она взяла не тех.

Карло Анчелотти после победного Эль Класико он не повесил на голову корону, а запросто признал собственные ошибки:

Папа Карло не просто так упомянул Луку. В марте он в отсутствие Бензема поставил хорвата на место фальшивой девятки, и эксперимент завершился позорными 0:4.

Скрин: theathletic.com

А что сейчас? Никаких странных решений – старая-добрая персональная опека каждого игрока "Барсы". Модрич играл по Бускетсу, Кроос – по де Йонгу, а Чуамени после момента Левандовского (офсайд, но все равно опасно) приклеился к Педри. Вместе с тем Милитао непрерывно давил на Роберта, а фулбеки встречали вингеров "Барсы" низко, навязывая единоборства один в один. Олдскул как он есть.

И знаете, что? Хави оказался не готов. Его команда 77 минут не создавала ничего, и только когда ветераны "Реала" устали, а каталонцы провели замены, у них стало немного получаться. Так, два отрыва де Йонга и Гави от Крооса в опорной зоне привели к опасным ситуациям у ворот Лунина. Из этой же оперы и гол. Но где 77 минут, а где 13?

Скрин: theathletic.com

Простые решения Анчелотти обеспечили "Реалу" доминирование. И нет, это не камень в огород лэптоп-менеджеров типа Нагельсманна. Это просто напоминание, что в футболе можно побеждать еще и так, по старинке.

В то же время болельщики все чаще пишут иное – мол, это не у "Барселоны" не получается, а конкретно у тебя.

В этом есть смысл. Анчелотти с его простым футболом не единственный, кто надавал по шапке молодому тренеру "Барсы". До этого был еще тактический гик Нагельсманн и Симоне Индзаги из "Интера", у которого слабее набор игроков, однако они умеют играть большие матчи, как Лаутаро Мартинес. У аргентинца всего 4 гола в Серии А, однако на "Камп Ноу" он взял и на ровном месте придумал красоту.

А что у Хави? Его команда блестяще справляется с середняками и аутсайдерами типа "Эльче" или "Кадиса", но когда нужно сыграть топ-матч, весь блеск исчезает, и блауграну штормит.

Конечно, и его вина тоже присутствует. Серхио не успевает за контратаками топов; его попытка догнать Крооса в моменте с первым голом выглядела смешно. Но главный виновник провалов? Конечно, это Хави - особенно после того, как Лапорта продал часть будущих доходов ради результатов здесь и сейчас.

Левандовский, Рафинья, Кессье, Кунде, Кристенсен; новый контракт Дембеле – Хави получил все, но когда Бензема оказался перед воротами "Барсы", рядом с ним не было ни одного защитника. Это и есть хаос, о котором говорит Бускетс.

Главный трансфер лета, говорите? "Барса" как была второй в Ла Лиге, так и остается. Как занимала третье место в группе ЛЧ, так и занимает.

Изменилось разве количество забитых голов и фамилии в бомбардирской гонке – там Роберт теперь на самом верху и, пожалуй, еще до завершения сезона побьет несколько рекордов. "Барса" хорошо знала, на что подписывалась.

Левандовский всегда был таким – много забивал в маленьких матчах и не решал под заказ. Даже после безумных 344 голов в 8 сезонах за "Баварию" его фанаты вспоминают хет-трик "Реалу" за дортмундскую "Боруссию", потому что ничего круче и важнее поляк с тех пор не забил. Так бывает, и не нам винить игрока в том, что он такой, каков есть.

Да и вообще, разве атака тянула "Барселону" вниз в прошлом сезоне? Разве не дырявые фланги защиты? Не стареющий Бускетс, уже никуда не успевавший? Не психологическая неуверенность в решающие минуты?

Купив Левандовского, "Барса" усилила самое сильное звено, проигнорировав самые слабые. Результат? "Реал" забил первый гол через фланг Серхи Роберто, а второй - из зоны Бускетса. И кто назовет это неожиданностью?

Ну, и самое важное для нас, украинцев. Андрей Лунин не допустил в Класико никаких видимых простому смертному ошибок – и это круто.

Гол Феррана Торреса - это вообще не к вратарю. Во всех остальных случаях Лунин играл просто и надежно, и запомнился разве что попытками потянуть время – точно, как в предыдущих матчах против "Шахтера", "Осасуны" или "Хетафе". То есть, это уже определенный тренд.

Андрей доказал боссам, что даже сидя на скамейке поддерживает форму – вот вам ложка меда. Ну, а бочка дегтя в том, что показанного украинцем в последних матчах не хватит даже для гипотетической конкуренции с Куртуа.

Сила Тибо не в том, что он не привозит; с такой характеристикой вообще не попадают в основу "Реала". Ключ успеха бельгийца в его аномальных сейвах; он спасает там, где в это не верят даже фанаты "Сливочных". Помните последний финал ЛЧ? Вот это оно и есть.

???? Real Madrid are very impressed with Lunin’s ball playing ability. He is an extremely hard working player, one of the first to arrive and leave the training. Ancelotti has noticed that his confidence is increasing game by game. @abc_es pic.twitter.com/S3gDev46O8