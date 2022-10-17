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Олдскул рулит, Левандовский ничего не изменил, а Лунин – идеальный дублер: ТОП-5 выводов Эль Класико

Испания
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Тезисно о главном поединке полугодия в Ла Лиге

Олдскул рулит, Левандовский ничего не изменил, а Лунин – идеальный дублер: ТОП-5 выводов Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Зміст

Вывод 1: У "Барселоны" много вингеров, но все слабее Винисиуса

Винисисус вчера провел едва ли не самый слабый матч в сезоне. Он ни разу не обыграл соперника и не отдал под удар – когда такое было в последний раз? Цифровые порталы, как Whoscored, выписали ему двойки.

Но вы посмотрите на первые (решающие!) голы "Реала". Бензема отличился после того, как Вини открылся на линии офсайда, оторвался от опекунов и попал в корпус тер Штегену.

Голу Феде Вальверде тоже предшествовал вертикальный пас на бразильца, который зацепился за мяч и – главное! – не побежал с ним куда-нибудь, а принял правильное решение и дождался партнеров. Его пас пяткой – еще не голевой, но с него все началось. Это был катализатор.

После этого Вини уже мог отдыхать – свои эпизоды он нашел и решил. Кто думает, что это так легко – просмотрите последние 20 минут матча "Ливерпуль" – "Ман Сити" и, особенно, действия Нуньеса и Жоты. Фейспалм гарантируем.

Фланговые нападающие "Барсы" не такие жадные, однако и они заметно уступают Винисиусу в качестве решений. Вышедшие в старте Рафинья и Дембеле так и не создали ни одного легитимного момента у ворот Лунина. Фати и Ферран, которых Хави выпустил со скамейки, придумали один.

Сколько нужно рычагов Лапорте, чтобы это изменить? На Феррана он потратил 55 млн, на Рафинью – 58; Фати совсем недавно представляли, как ровню Винисиусу или вообще нового Месси. Класико доказало, что все не так. Скаутинг "Барсы" дал сбой. Она взяла не тех.

Вывод 2: Олдскул рулит. Анчелотти уничтожил игру "Барсы" персональной опекой

Карло Анчелотти после победного Эль Класико он не повесил на голову корону, а запросто признал собственные ошибки:

"Я много думал о прошлом сезоне, я тогда что-то перемудрил. В этой игре я пытался просто ставить игроков на их места. В частности, Модрич отыграл очень эффектно на своей позиции в полузащите".

Папа Карло не просто так упомянул Луку. В марте он в отсутствие Бензема поставил хорвата на место фальшивой девятки, и эксперимент завершился позорными 0:4.

Олдскул рулит, Левандовский ничего не изменил, а Лунин – идеальный дублер: ТОП-5 выводов Эль Класико - изображение 1
Скрин: theathletic.com

А что сейчас? Никаких странных решений – старая-добрая персональная опека каждого игрока "Барсы". Модрич играл по Бускетсу, Кроос – по де Йонгу, а Чуамени после момента Левандовского (офсайд, но все равно опасно) приклеился к Педри. Вместе с тем Милитао непрерывно давил на Роберта, а фулбеки встречали вингеров "Барсы" низко, навязывая единоборства один в один. Олдскул как он есть.

И знаете, что? Хави оказался не готов. Его команда 77 минут не создавала ничего, и только когда ветераны "Реала" устали, а каталонцы провели замены, у них стало немного получаться. Так, два отрыва де Йонга и Гави от Крооса в опорной зоне привели к опасным ситуациям у ворот Лунина. Из этой же оперы и гол. Но где 77 минут, а где 13?

Олдскул рулит, Левандовский ничего не изменил, а Лунин – идеальный дублер: ТОП-5 выводов Эль Класико - изображение 2
Скрин: theathletic.com

Простые решения Анчелотти обеспечили "Реалу" доминирование. И нет, это не камень в огород лэптоп-менеджеров типа Нагельсманна. Это просто напоминание, что в футболе можно побеждать еще и так, по старинке.

Вывод 3: У Хави проблемы. Игра "Барсы" против топ-команд – сплошной хаос

"Есть ощущение, что у нас отрицательная динамика, что ничего не получается. Мы бьемся до конца, у нас есть гордость, но не выходит. Так было в среду против "Интера", и теперь мы снова покидаем поле с пустыми руками", – говорит Хави.

В то же время болельщики все чаще пишут иное – мол, это не у "Барселоны" не получается, а конкретно у тебя.

В этом есть смысл. Анчелотти с его простым футболом не единственный, кто надавал по шапке молодому тренеру "Барсы". До этого был еще тактический гик Нагельсманн и Симоне Индзаги из "Интера", у которого слабее набор игроков, однако они умеют играть большие матчи, как Лаутаро Мартинес. У аргентинца всего 4 гола в Серии А, однако на "Камп Ноу" он взял и на ровном месте придумал красоту.

А что у Хави? Его команда блестяще справляется с середняками и аутсайдерами типа "Эльче" или "Кадиса", но когда нужно сыграть топ-матч, весь блеск исчезает, и блауграну штормит.

"Наша игра превращается в хаос всякий раз, когда мы играем против сильного соперника или переживаем сложные моменты", – жаловался Бускетс после "Интера".

Конечно, и его вина тоже присутствует. Серхио не успевает за контратаками топов; его попытка догнать Крооса в моменте с первым голом выглядела смешно. Но главный виновник провалов? Конечно, это Хави - особенно после того, как Лапорта продал часть будущих доходов ради результатов здесь и сейчас.

Левандовский, Рафинья, Кессье, Кунде, Кристенсен; новый контракт Дембеле – Хави получил все, но когда Бензема оказался перед воротами "Барсы", рядом с ним не было ни одного защитника. Это и есть хаос, о котором говорит Бускетс.

Вывод 4: Левандовский не изменил позиции "Барсы" ни в Ла Лиге, ни в ЛЧ

Главный трансфер лета, говорите? "Барса" как была второй в Ла Лиге, так и остается. Как занимала третье место в группе ЛЧ, так и занимает.

Изменилось разве количество забитых голов и фамилии в бомбардирской гонке – там Роберт теперь на самом верху и, пожалуй, еще до завершения сезона побьет несколько рекордов. "Барса" хорошо знала, на что подписывалась.

Левандовский всегда был таким – много забивал в маленьких матчах и не решал под заказ. Даже после безумных 344 голов в 8 сезонах за "Баварию" его фанаты вспоминают хет-трик "Реалу" за дортмундскую "Боруссию", потому что ничего круче и важнее поляк с тех пор не забил. Так бывает, и не нам винить игрока в том, что он такой, каков есть.

Да и вообще, разве атака тянула "Барселону" вниз в прошлом сезоне? Разве не дырявые фланги защиты? Не стареющий Бускетс, уже никуда не успевавший? Не психологическая неуверенность в решающие минуты?

Купив Левандовского, "Барса" усилила самое сильное звено, проигнорировав самые слабые. Результат? "Реал" забил первый гол через фланг Серхи Роберто, а второй - из зоны Бускетса. И кто назовет это неожиданностью?

Вывод 5: Андрей Лунин не привозит, но и не спасает. Он – идеальный дублер

Ну, и самое важное для нас, украинцев. Андрей Лунин не допустил в Класико никаких видимых простому смертному ошибок – и это круто.

Гол Феррана Торреса - это вообще не к вратарю. Во всех остальных случаях Лунин играл просто и надежно, и запомнился разве что попытками потянуть время – точно, как в предыдущих матчах против "Шахтера", "Осасуны" или "Хетафе". То есть, это уже определенный тренд.

Андрей доказал боссам, что даже сидя на скамейке поддерживает форму – вот вам ложка меда. Ну, а бочка дегтя в том, что показанного украинцем в последних матчах не хватит даже для гипотетической конкуренции с Куртуа.

Сила Тибо не в том, что он не привозит; с такой характеристикой вообще не попадают в основу "Реала". Ключ успеха бельгийца в его аномальных сейвах; он спасает там, где в это не верят даже фанаты "Сливочных". Помните последний финал ЛЧ? Вот это оно и есть.

Судьба подарила Лунину шанс исполнить нечто подобное, однако ни разу в 5 матчах украинец не заставил трибуны затаить дыхание.

"Идеальный дублер, которым в клубе очень довольны", - передала Marca слова кого-то из руководства "Реала", и звучат они как приговор. Как и каждый дублер, Андрей будет играть только когда травмируется основной исполнитель.

Будет ли это часто? Ну, для контекста, текущая травма Куртуа – первая для него с апреля 2019-го, когда он пропустил три недели из-за ушиба колена.

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В статье: Роберт Левандовский Карло Анчелотти Жоан Лапорта Барселона Хави Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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