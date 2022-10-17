Куртуа продолжает работать по индивидуальной программе

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстановление после травмы. Как сообщает пресс-служба "сливочных", 30-летний бельгиец тренировался по индивидуальной программе.

Вратарь не принимал участие в последних пяти матчах из-за травмы спины. Однао, по информации Сope, Куртуа работает в общей группе команды.

Buena Noticia @thibautcourtois ya trabaja con dinámica de grupo — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) October 17, 2022

Кроме того, согласно данным AS, вратарь рассчитывает вернуться в строй к матчу следующего тура чемпионата Испании против "Эльче" 19 октября. В "Реале хотят, чтобы Куртуа был полностью готов к поединку Ла Лиги против "Севильи", который запланирован на 22 октября.

Напомним, вместо бельгийца на воротах испанского клуба стоял украинец Андрей Лунин.