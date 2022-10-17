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Куртуа продолжает работать по индивидуальной программе

Испания
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Бельгиец восстанавливается после травмы

Куртуа продолжает работать по индивидуальной программе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстановление после травмы. Как сообщает пресс-служба "сливочных", 30-летний бельгиец тренировался по индивидуальной программе.

Вратарь не принимал участие в последних пяти матчах из-за травмы спины. Однао, по информации Сope, Куртуа работает в общей группе команды.

Кроме того, согласно данным AS, вратарь рассчитывает вернуться в строй к матчу следующего тура чемпионата Испании против "Эльче" 19 октября. В "Реале хотят, чтобы Куртуа был полностью готов к поединку Ла Лиги против "Севильи", который запланирован на 22 октября.

Напомним, вместо бельгийца на воротах испанского клуба стоял украинец Андрей Лунин.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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