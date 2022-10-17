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Дрейк проиграл 550 тысяч евро, поставив на Барселону в Эль Класико

Испания
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Проклятие Дрейка

Дрейк проиграл 550 тысяч евро, поставив на Барселону в Эль Класико

Фото: инстаграм @champagnepapi

Новина українською

Канадский рэпер Дрейк поставил около 537 тысяч фунтов на победу "Арсенала" в матче с "Лидсом" и "Барселоны" в матче с "Реалом", сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что "Арсенал" победил "Лидс" (1:0), благодаря голу Бакайо Сака в первом тайме, "Барселона" не оправдала ожиданий рэпера и уступила "Реалу" (1:3).

Сообщается, что рэпер мог выиграть 2.5 миллиона фунтов благодаря ставкам на победу своих любимых команд.

Поражение "Барселоны" только укрепило убежденность фанатов в существовании "проклятия Дрейка". Согласно истории, за провалами спортсменов стоит связь с канадским рэпером.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Лидс Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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