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Дрейк проиграл 550 тысяч евро, поставив на Барселону в Эль Класико
Проклятие Дрейка
Фото: инстаграм @champagnepapi
Канадский рэпер Дрейк поставил около 537 тысяч фунтов на победу "Арсенала" в матче с "Лидсом" и "Барселоны" в матче с "Реалом", сообщает Daily Mail.
Несмотря на то, что "Арсенал" победил "Лидс" (1:0), благодаря голу Бакайо Сака в первом тайме, "Барселона" не оправдала ожиданий рэпера и уступила "Реалу" (1:3).
Сообщается, что рэпер мог выиграть 2.5 миллиона фунтов благодаря ставкам на победу своих любимых команд.
Поражение "Барселоны" только укрепило убежденность фанатов в существовании "проклятия Дрейка". Согласно истории, за провалами спортсменов стоит связь с канадским рэпером.
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