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Реал не будет идти на встречу Мбаппе, как и подписывать Холанда в ближайшее время

Испания
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Переса устраивает звездность команды

Реал не будет идти на встречу Мбаппе, как и подписывать Холанда в ближайшее время

Фото: twitter.com/KMbappe

Новина українською

"Реал" не планирует работать над трансферами нападающих "ПСЖ" и "Манчестер Сити" Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, сообщает Marca. Трансферу француза препятствует не только сумма потенциального перехода, но его и поведение.

В "Мадриде" уже в курсе о желании Килиана покинуть клуб, но "Реал" не стал двигаться на встречу Мбаппе. Контактов между сторонами не было с мая.

Помимо прочих причин, руководство не хочет рушить здоровую атмосферу в раздевалке.

По Холанду "Реал" занял выжидательную позицию. В клубе решили ждать до лета 2024-го. Ранее сообщалось, что с этого сезона активируется пункт об отступных норвежца – 200 миллионов евро для клубов не из АПЛ.

На данный момент "Реал" хочет найти молодого центрального нападающего.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
marca.com

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