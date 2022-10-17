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Реал не будет идти на встречу Мбаппе, как и подписывать Холанда в ближайшее время
Переса устраивает звездность команды
Фото: twitter.com/KMbappe
"Реал" не планирует работать над трансферами нападающих "ПСЖ" и "Манчестер Сити" Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, сообщает Marca. Трансферу француза препятствует не только сумма потенциального перехода, но его и поведение.
В "Мадриде" уже в курсе о желании Килиана покинуть клуб, но "Реал" не стал двигаться на встречу Мбаппе. Контактов между сторонами не было с мая.
Помимо прочих причин, руководство не хочет рушить здоровую атмосферу в раздевалке.
По Холанду "Реал" занял выжидательную позицию. В клубе решили ждать до лета 2024-го. Ранее сообщалось, что с этого сезона активируется пункт об отступных норвежца – 200 миллионов евро для клубов не из АПЛ.
На данный момент "Реал" хочет найти молодого центрального нападающего.
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