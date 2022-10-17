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Левандовский - на вручении Золотого мяча: Я еще не сказал здесь своего последнего слова
Роберт еще поборется
фото из свободных источников
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский на вручении ЗМ-2022
Комментируя свою награду, Роберт сказал следующее:
"Считаю, главным претендентом на Золотой мяч в этом году является Карим Бензема.
Но я еще не сказал здесь своего последнего слова. Не исключайте меня из претендентов на Золотой мяч в следующем году", - с улыбкой сказал Роберт.
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