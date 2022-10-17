Левандовский - на вручении Золотого мяча: Я еще не сказал здесь своего последнего слова

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский на вручении ЗМ-2022 стал обладателем обладатель трофея Герда Мюллера 2022 от France Football. Приз вручается лучшему бомбардиру прошлого сезона.

Комментируя свою награду, Роберт сказал следующее:

"Считаю, главным претендентом на Золотой мяч в этом году является Карим Бензема.

Но я еще не сказал здесь своего последнего слова. Не исключайте меня из претендентов на Золотой мяч в следующем году", - с улыбкой сказал Роберт.