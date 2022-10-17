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Примера. Вильярреал - Осасуна 2:0. Наконец-то доминирующая Субмарина
Легкие три очка для команды Унаи Эмери
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
С 4 сентября не побеждал в Ла Лиге "Вильярреал", и вот наконец это случилось, да еще и при классной игре.
Отчасти причина в том, что "Осасуна" на явном спаде - сегодня памплонцы даже в единоборствах дорабатывали через раз, что вообще для них несвойственно.
С другой стороны, сам "Вильярреал" показал приличный футбол - с интересными атакующими решениями, грамотным контролем, игровой аритмией. Еще до перерыва Парехо, Пино и Педраса обязаны были доводить счет до разгромного, но Серхио Эррера отбивал все.
Не справился вратарь "Осасуны" только с пижонским завершением от Данжумы - Жексон прострелил на голландца, и тот пяткой покатил мяч в сетку. На этом пошли на перерыв.
Второй тайм гости вроде бы попытались начать активно, но Эррера, который доселе всех спасал, вдруг ошибся на выходе и чуть не убил кулаком Баэну. Итог - пенальти, и Данжума оформил дубль.
???? DAN???????????????????????????? ????— LaLiga (@LaLiga) October 17, 2022
???? ¡Qué partido, @Danjuma!#VillarrealOsasuna#LaLigaSantander pic.twitter.com/7fORuqPJMJ
Дальше можно было не играть, ведь с атаками у "Осасуны" сегодня все было максимально плохо, а "Желтая субмарина", в свою очередь, не гналась за разгромом, памятуя о календаре. Из-за ЧМ он у всех сложный, а у участников еврокубков - особенно.
В таблице после победы "Вильярреал" имеет 15 очков - и это 7-е место, на котором команда завершила и минувший чемпионат. Касательно "Осасуны", она с 13 баллами разместилась 9-й.
9-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Вильярреал" - "Осасуна" - 2:0
Голы: Данжума, 42, 52 (с пенальти)
"Вильярреал": Рульи - Манди, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино (Чуквезе, 72), Морланес (Тригейрос, 84), Парехо, Баэна - Жексон (Моралес, 64), Данжума (Альберто Морено, 71)
"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия (Ману Санчес, 77), Крус - Торро (Орос, 64) - Мой Гомес (Рубен Гарсия, 64), Брашанац, Монкайола, Авила (Абде, 64) - Кике (Будимир, 77)
Предупреждения: Альбиоль, 66, Тригейрос, 90+1 - Брашанац, 27, Эррера, 49, Крус, 61, Кике, 66, Рубен Гарсия, 72, Орос, 78
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