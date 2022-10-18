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"Этот трофей также коллективный". Бензема подвел итоги завоевания Золотого мяча

Испания
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Француз вспомнил всех, кто ему помогал

"Этот трофей также коллективный". Бензема подвел итоги завоевания Золотого мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал победу в борьбе за "Золотой мяч". Напомним, что француз впервые получил этот приз.

"То, что я сейчас вижу – это гордость для меня. Я вспоминаю времена, когда я был маленьким, всю работу, которую я никогда не оставлял. Это была детская мечта, как и у всех детей. Я вырос с этим в своей голове, а потом у меня появилась мотивация, потому что в моей жизни было две ролевые модели: Зизу и Роналдо. Это много работы, это никогда не сдаваться, это еще больше тренировок, но, прежде всего, всегда помнить эту мечту, что все возможно.

Потому что было время, когда мне было гораздо труднее. Сегодня мы смотрим не только на светлые стороны, но были такие периоды, когда я, например, не был в составе, когда я не сдавался, когда я был с тренером. Мы много работали на тренировках, и он постоянно говорил мне сохранить эту радость от игры в футбол и что однажды я смогу выиграть этот трофей. Я действительно горжусь своим путем.

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Я здесь я впервые, поэтому я очень счастлив, доволен своей работой. Я буду так и дальше продолжать. Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, будь то в "Реале" или в национальной сборной. Спасибо им, моему тренеру, моему великому президенту (Флорентино Пересу). В тот день, когда он дал мне шанс подписать контракт с "Реалом", он пришел ко мне домой. Это показывает, какой он человек. Он всегда был со мной откровенен. Он всегда внушал мне доверие, поэтому сегодня он пользуется моим уважением.

Я также не забываю господина Оласа (президента "Лиона" - прим.), всю академию "Лиона", потому что без них я не смог бы осуществить свою мечту играть в Мадриде. Вся моя семья, потому что нам нужна семья, чтобы быть объединенными. Этот "Золотой мяч" индивидуальный, но он также коллективный. Поэтому для меня это народный "Золотой мяч", – сказал Бензема.

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В статье: Карим Бензема Золотой мяч Реал (Мадрид)
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Источник:
L'Équipe

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
18.10.2022 в 11:51
Конечно трофей коллективный - чай не за Минай играешь. А ещё трофей "по совокупности", "за выслугу лет", " за весомый многолетний вклад" … Короче, трофей конечно заслуженный, с какой стороны ни посмотри…)
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