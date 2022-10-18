Лунин снова в деле. Тренер Реала сообщил, что Куртуа не сыграет с Эльче

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа пропустит матч 10-го тура Ла Лиги против "Эльче". Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

"Куртуа не будет играть завтра. Думаю, он сыграет в субботу", — заявил Анчелотти.

????????| Ancelotti: "Courtois will NOT play tomorrow. I think he will play on Saturday." — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 18, 2022

Матч "Эльче" – "Реал" состоится 19 октября и начнется в 22.00. В субботу, 22 октября, мадридцы примут на своем поле "Севилью".

Напомним, Куртуа не принимал участие в последних пяти матчах из-за травмы спины. Вместо бельгийца на воротах испанского клуба стоял украинец Андрей Лунин.