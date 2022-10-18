  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лунин снова в деле. Тренер Реала сообщил, что Куртуа не сыграет с Эльче
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин снова в деле. Тренер Реала сообщил, что Куртуа не сыграет с Эльче

Испания
(1 голосов)

Сказка украинца продолжается

Лунин снова в деле. Тренер Реала сообщил, что Куртуа не сыграет с Эльче

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа пропустит матч 10-го тура Ла Лиги против "Эльче". Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

"Куртуа не будет играть завтра. Думаю, он сыграет в субботу", — заявил Анчелотти.

Матч "Эльче" – "Реал" состоится 19 октября и начнется в 22.00. В субботу, 22 октября, мадридцы примут на своем поле "Севилью".

Напомним, Куртуа не принимал участие в последних пяти матчах из-за травмы спины. Вместо бельгийца на воротах испанского клуба стоял украинец Андрей Лунин.

Читайте такжеКуртуа остался недоволен итогами голосования за Золотой мяч
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Эльче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде