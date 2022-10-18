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Лунин снова в деле. Тренер Реала сообщил, что Куртуа не сыграет с Эльче
Сказка украинца продолжается
Фото: twitter.com/realmadrid
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа пропустит матч 10-го тура Ла Лиги против "Эльче". Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.
"Куртуа не будет играть завтра. Думаю, он сыграет в субботу", — заявил Анчелотти.
????????| Ancelotti: "Courtois will NOT play tomorrow. I think he will play on Saturday."— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 18, 2022
Матч "Эльче" – "Реал" состоится 19 октября и начнется в 22.00. В субботу, 22 октября, мадридцы примут на своем поле "Севилью".
Напомним, Куртуа не принимал участие в последних пяти матчах из-за травмы спины. Вместо бельгийца на воротах испанского клуба стоял украинец Андрей Лунин.
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