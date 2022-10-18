Вице-президент Барселоны: У нас полное доверие к Хави. В команде хватает оптимизма

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте заявил, что клуб полностью доверяет Хави. Ничего не изменилось после Эль Класико.

"Барса" сыграла вничью с "Интером" (3:3) в Лиге чемпионов, практически потеряв шансы на выход из группы. После этого Лапорта заявил, что клуб доверяет Хави. Команда поставила новую цель – добится успеха в Ла Лиге. После этого "сине-гранатовые" уступили в гостях "Реалу" (1:3).

"В команде хватает оптимизма. В раздевалке нет никаких проблем. Безусловно, у нас полное доверие к Хави", – заявил Рафа Юсте.

В руководстве осознают, что в значительной степени на результаты повлияли травмы и судейство.

Следующий матч "Барселона" сыграет с "Вильярреалом" 20 ноября. "Желтая субмарина" идет на 7-м месте в Ла Лиге, тогда как каталонцы – вторые.