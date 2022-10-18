  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти говорит о Золотом мяче: Мы гордимся Каримом. Меня удивило, что Крооса, Вальверде, Милитао и Альбы нет в 30-ке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти говорит о Золотом мяче: Мы гордимся Каримом. Меня удивило, что Крооса, Вальверде, Милитао и Альбы нет в 30-ке

Испания
(1 голосов)

Менеджер обсуждает результаты церемонии

Анчелотти говорит о Золотом мяче: Мы гордимся Каримом. Меня удивило, что Крооса, Вальверде, Милитао и Альбы нет в 30-ке

Фото: twitter.com/MrAncelotti

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы по поводу вручения Золотого мяча.

Церемония вручения Золотого мяча.

"Мы все очень гордимся тем, чего добился Карим, а также Тибо и те, кто с ними рядом, например, Модрич и Винисиус. Мы очень гордимся. Поздравляем также всех, кто выиграл и другие призы: Гави, Путельяс, Левандовски, Мане... А также "Манчестер Сити", клуб, который мы очень уважаем и который провел фантастический сезон".

Винисиус восьмой в голосовании на Золотой мяч.

"Я думаю, что это справедливо. Это позволит ему попытаться улучшить свои результаты. Он вырос в прошлом году, для всех было почти в новинку видеть его прогресс и качество. Это будет мотивировать вас работать лучше".

Бензема, его Золотой мяч.

"Мы очень счастливы. Мы чувствуем себя частью этого. Он сказал, что очень гордится этой наградой, он также поблагодарил всех своих товарищей по команде, потому что индивидуальные награды завоевываются благодаря команде. Мы все его поздравили. Дело сделано, надо смотреть вперед. Он может начать делать свой вклад завтра (речь о матче с "Эльче", – прим. ред.)".

Куртуа седьмой в рейтинге голосования на Золотой матч.

"Ну, конечно. Все внимание всегда приковано к нападающим, это опорная точка команды... Я никогда не был высоко в голосовании за эту награду. Если говорить о Тибо, то я не был удивлен. Мы очень рады и за него, и за Карима.

Сильнее меня удивило то, что Кроос, Вальверде, Милитао, Алаба не попали в топ-30. Кто-то может подумать, что у меня в этом вопросе есть конфликт интересов. Да, это правда, он действительно есть".

"Реал" сыграет с "Эльче" завтра, 19 октября, в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Золотой мяч Тибо Куртуа Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде