Анчелотти говорит о Золотом мяче: Мы гордимся Каримом. Меня удивило, что Крооса, Вальверде, Милитао и Альбы нет в 30-ке

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы по поводу вручения Золотого мяча.

Церемония вручения Золотого мяча.

"Мы все очень гордимся тем, чего добился Карим, а также Тибо и те, кто с ними рядом, например, Модрич и Винисиус. Мы очень гордимся. Поздравляем также всех, кто выиграл и другие призы: Гави, Путельяс, Левандовски, Мане... А также "Манчестер Сити", клуб, который мы очень уважаем и который провел фантастический сезон".

Винисиус восьмой в голосовании на Золотой мяч.

"Я думаю, что это справедливо. Это позволит ему попытаться улучшить свои результаты. Он вырос в прошлом году, для всех было почти в новинку видеть его прогресс и качество. Это будет мотивировать вас работать лучше".

Бензема, его Золотой мяч.

"Мы очень счастливы. Мы чувствуем себя частью этого. Он сказал, что очень гордится этой наградой, он также поблагодарил всех своих товарищей по команде, потому что индивидуальные награды завоевываются благодаря команде. Мы все его поздравили. Дело сделано, надо смотреть вперед. Он может начать делать свой вклад завтра (речь о матче с "Эльче", – прим. ред.)".

Куртуа седьмой в рейтинге голосования на Золотой матч.

"Ну, конечно. Все внимание всегда приковано к нападающим, это опорная точка команды... Я никогда не был высоко в голосовании за эту награду. Если говорить о Тибо, то я не был удивлен. Мы очень рады и за него, и за Карима.

Сильнее меня удивило то, что Кроос, Вальверде, Милитао, Алаба не попали в топ-30. Кто-то может подумать, что у меня в этом вопросе есть конфликт интересов. Да, это правда, он действительно есть".

"Реал" сыграет с "Эльче" завтра, 19 октября, в 22:00.