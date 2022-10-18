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Бензема: Я завершу карьеру в Реале. Другого пути нет
Обладатель Золотого мяча не хочет уходить
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Нападающий "Реала" Карим Бензема дал интервью после получения Золотого мяча. Он заявил, что хочет закончить с футболом именно в Мадриде.
О Золотом мяче.
"Это трофей, о котором я мечтал с детства. Моя семья, вещи, которые я не могу сформулировать, чувствую в глубине моего сердца. Этот Золотой мяч принадлежит людям, которые всегда были со мной, это Народный Золотой мяч".
О мечтах.
"У меня было три мечты: купить дом для моей матери, играть за "Реал" Мадрид и получить Золотой мяч".
О месте, где завершит карьеру.
"Я ухожу на пенсию в "Реале", другого выхода нет".
О Роналду.
"Он был счастлив (что Бензема получил приз, – прим. ред.), потому что знает, что он мой образец для подражания. Он был счастлив. А для меня было честью играть с ним, он просто зверь".
Об игровой форме в этом сезоне.
"Я пришел в конце предсезонки, после месячной травмы. Я потерял время, и мне нужно время, чтобы выйти на более высокий уровень. как и в прошлом году", — говорит он о своем уровне игры.
Карим Бензема стал первым французом после Зинедина Зидана в 1998 году, который получил самый престижный индивидуальный приз.
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