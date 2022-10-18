Бензема: Я завершу карьеру в Реале. Другого пути нет

Нападающий "Реала" Карим Бензема дал интервью после получения Золотого мяча. Он заявил, что хочет закончить с футболом именно в Мадриде.

О Золотом мяче.

"Это трофей, о котором я мечтал с детства. Моя семья, вещи, которые я не могу сформулировать, чувствую в глубине моего сердца. Этот Золотой мяч принадлежит людям, которые всегда были со мной, это Народный Золотой мяч".

О мечтах.

"У меня было три мечты: купить дом для моей матери, играть за "Реал" Мадрид и получить Золотой мяч".

О месте, где завершит карьеру.

"Я ухожу на пенсию в "Реале", другого выхода нет".

О Роналду.

"Он был счастлив (что Бензема получил приз, – прим. ред.), потому что знает, что он мой образец для подражания. Он был счастлив. А для меня было честью играть с ним, он просто зверь".

Об игровой форме в этом сезоне.

"Я пришел в конце предсезонки, после месячной травмы. Я потерял время, и мне нужно время, чтобы выйти на более высокий уровень. как и в прошлом году", — говорит он о своем уровне игры.

Карим Бензема стал первым французом после Зинедина Зидана в 1998 году, который получил самый престижный индивидуальный приз.