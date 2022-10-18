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Примера. Атлетик сдает позиции, фееричная развязка в Севилье
Две очень яркие ничьи на старте мидвика в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Один из лучших матчей этого сезона в Испании. Такое напряжение, такая отдача дорогого стоят.
"Валенсия" открыла счет в первой же атаке - Кавани на опыте выиграл позицию и замкнул навес.
В середине тайма "Лос Чес" забили и второй, но гол Лино был отменен из-за минимального офсайда у его партнера; здесь Матадор сыграл уже против своих.
Между тем, у "Севильи" не уставал терять моменты Рафа Мир, чьи удары Мамардашвили отбивал, куда бы они не летели. И как у него получалось?
После перерыва "Нервион" еще прибавил, и у Мира появились другие шансы, но с тем же успехом. "Валенсия" же прижалась глубже к воротам и под улюлюканье трибун пыталась достоять до свистка. И почти вышло.
3 - Edinson Cavani ???????? has scored three goals in five games for @valenciacf_en in LaLiga, one more than in 15 for Manchester United in the Premier League last season (two). Matador. pic.twitter.com/FjLT0NsCKe— OptaJose (@OptaJose) October 18, 2022
"Севилья" забила только на 86-й минуте после целого ряда затяжных атак. Решающее касание сделал Ламела, но отмечаем также и скидку с ближней штанги от Саласа - получилось в стиле "Динамо" Лобановского.
Окрыленные успехом севильцы побежали добивать соперника. Они еще не знали, что кульминация наступит на последней минуте компенсированного времени, когда их защитник в центре поля ошибется и дело кончится выходом "Валенсии" на ворота Буну. Красная Саласу, пенальти - все дела.
Хосе Гайя, капитан "Летучих мышей", вызвался бить 11-метровый, но его удар с точки в прыжке отбил Буну. Ничего так развязка, а?
Жаль, в таблице за дополнительную интригу очков не добавляют. Там у "Валенсии" 14 баллов и 8-я строчка, а у "Севильи" вообще лишь 9 баллов и место где-то неподалеку зоны вылета.
10-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Валенсия" - 1:1
Голы: Ламела, 86 - Кавани, 6
"Севилья": Буну - Монтьель (Ламела, 46), Кармона (Навас, 31), Ньянзу (Салас, 58), Акунья (Дилейни, 46), Теллес - Папу Гомес, Гудель, Иско (Ракитич, 69), Оливер - Рафа Мир
"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье (Нико Гонсалес, 72), Коррея, Диахаби, Джемерт, Гайя - Муса (Алмейда, 75), Гильямон, Мориба (Паулиста, 75), Самуэл Лино (Клюйверт, 63) - Кавани (Маркос Андре, 64)
Предупреждения: Дилейни, 64, Салас, 79, Ракитич, 90+3, Папу Гомес, 90+9 - Самуэл Лино, 59, Фулькье, 63, Нико Гонсалес, 79, Клюйверт, 85, Папу Гомес, 90+6, Диахаби, 90+3, Гайя, 90+6
Удаление: Салас, 90+9
Второй подряд невыразительный матч от басков, которые в начале сезона выглядели сильнее. Похоже, не хватает-таки бензина на весь сезон команде Вальверде.
Сегодня она очень круто начала - Андер Эррера выдал гениальный ассист на Иньяки, и тот открыл счет уже на 2-й минуте. Но что было дальше?
Колоссальное количество невынужденных ошибок от всех - от Симона и до Уильямсов. Даже Муньяин был так плох, что капитана пришлось менять на 55-й минуте. Нечасто такое бывало в его карьере.
И "Хетафе" этим пользовался, а как вы хотели? Борха Майораль и Энес Унал много и полезно работали в единоборствах, моменты были, и еще до перерыва Карлес Аленья набежал на мяч и чуть не порвал сетку - 1:1.
3 - Iñaki Williams ???????? has scored three goals in the opening two minutes in LaLiga since the start of 2019, more than any other player since. Ultrasonic. pic.twitter.com/3Mu8pJMBrV— OptaJose (@OptaJose) October 18, 2022
Гол Рауля Гарсии после сольного прорыва от Нико в середине второй половины снова вывел "Атлетик" вперед, но зрителям на трибунах и у экранов было ясно - это не по игре.
"Хета" не выглядел слабее и даже не подумал сдаваться. В концовке матча синие создали не менее 3-4 опасных моментов; Унал даже бисиклетой под перекладину пробил. Ну, а счет по итогу сравнял выздоровевший на днях Мунир. Что в том эпизоде пытался сделать Лекуэ - загадка.
Отгадать ее предстоит Вальверде, а заодно и понять, почему команда начала буксовать? В таблице "Атлетик" только за счет старых запасов еще 6-й с 18 очками. У "Хетафе" - 9 баллов и 15-я позиция.
10-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Атлетик" - 2:2
Голы: Аленья, 27, Мунир, 76 - Уильямс, 2, Рауль Гарсия, 56
"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Дуарте, Иглесиас (Анхильери, 73) - Максимович (Мунир, 73), Милья, Аленья (Альгобия, 85) - Майораль (Порту, 85), Унал (Латаса, 90+2)
"Атлетик": Симон - де Маркос (Берчиче, 56), Вивиан, Иньиго Мартинес, Лекуэ - Эррера (Дани Гарсия, 74), Весга - Нико Уильямс (Саррага, 74), Сансет (Рауль Гарсия, 56), Муньяин (Беренгер, 55) - Уильямс
Предупреждения: Иглесиас, 14, Суарес, 19, Дуарте, 25, Аленья, 31, Мата, 45+1, Альгобия, 90+1 - Сансет, 18, Эррера, 65, Саррага, 80, Иньиго Мартинес, 90+1
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