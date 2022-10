Примера. Атлетик сдает позиции, фееричная развязка в Севилье

Один из лучших матчей этого сезона в Испании. Такое напряжение, такая отдача дорогого стоят.

"Валенсия" открыла счет в первой же атаке - Кавани на опыте выиграл позицию и замкнул навес.

В середине тайма "Лос Чес" забили и второй, но гол Лино был отменен из-за минимального офсайда у его партнера; здесь Матадор сыграл уже против своих.

Между тем, у "Севильи" не уставал терять моменты Рафа Мир, чьи удары Мамардашвили отбивал, куда бы они не летели. И как у него получалось?

После перерыва "Нервион" еще прибавил, и у Мира появились другие шансы, но с тем же успехом. "Валенсия" же прижалась глубже к воротам и под улюлюканье трибун пыталась достоять до свистка. И почти вышло.

3 - Edinson Cavani ???????? has scored three goals in five games for @valenciacf_en in LaLiga, one more than in 15 for Manchester United in the Premier League last season (two). Matador. pic.twitter.com/FjLT0NsCKe