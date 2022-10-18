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Примера. Атлетико - Райо Вальекано 1:1. И снова слабые Матрасники

Испания
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И это третья сила Ла Лиги?

Примера. Атлетико - Райо Вальекано 1:1. И снова слабые Матрасники

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1:0 на табло, игра строго от соперника, Гризманн как главный мозговой центр нападения, возвращение к четверке защитников - в перерыве матча с "Райо" могло показаться, что "Атлетико" вернулся в свои лучшие времена. Но нет.

Удался "Матрасникам" только первый тайм. Гризманн напрягал защиту, пробивал, а на 20-й минуте после перехвата идеально выкатил мяч на ногу Морате - тому оставалось только расстрелять ворота.

"Райо" долго ничего не показывал в ответ - мешали ошибки, неправильные решения, плюс насыщенная оборона "Атлетико", против которой Фалькао был бессилен и только бил из дальних и неопасных позиций.

Но затем наступил второй тайм - и тут уже у "Матрасников" пошли проблемы. "Райо" начал прорываться сквозь оборону мадридцев, как только выпустил на поле еще двух атакующих игроков. Камельо с линии штрафной на сантиметры промахнулся мимо дальней штанги; выход Фалькао на ворота чудом нейтрализовал Грбич; Савич еле заблокировал очень опасный удар Паласона.

На все это "Атлетико" ответил только ударом Куньи с острого угла, и еще моментом Гризманна, но из явного офсайда. Слабовато для гранда.

Гол гостей в итоге случился после пенальти, который привез Хименес, но кто назовет его незаслуженным? "Райо" реально переиграл "третью силу Ла Лиги" во втором тайме. Фалькао лишь привел в исполнении вердикт, который "Матрасники" сами себе выписали слабой и безыдейной игрой.

Лишь везение да слабость оппонентов позволяют "Атлетико" до сих пор идти в таблице 3-м с 19 очками. У "Райо" - 12 баллов и 10-е место.

10-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Райо Вальекано" - 1:1

Голы: Мората, 20 - Фалькао, 90+2 (с пенальти)

"Атлетико": Грбич - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - де Пауль (Сауль, 76), Витсель (Корреа, 61), Кондогбья, Лемар (Карраско, 40) - Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Камельо, 61), Сисс (Нтека, 88) - Паласон (Унаи Лопес, 88), Посо (Комесанья, 46), Альваро Гарсия (Муньос, 80) - Фалькао

Предупреждение: Савич, 47, Сауль, 88, Хименес, 90+1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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