Примера. Атлетико - Райо Вальекано 1:1. И снова слабые Матрасники

1:0 на табло, игра строго от соперника, Гризманн как главный мозговой центр нападения, возвращение к четверке защитников - в перерыве матча с "Райо" могло показаться, что "Атлетико" вернулся в свои лучшие времена. Но нет.

Удался "Матрасникам" только первый тайм. Гризманн напрягал защиту, пробивал, а на 20-й минуте после перехвата идеально выкатил мяч на ногу Морате - тому оставалось только расстрелять ворота.

"Райо" долго ничего не показывал в ответ - мешали ошибки, неправильные решения, плюс насыщенная оборона "Атлетико", против которой Фалькао был бессилен и только бил из дальних и неопасных позиций.

45 - Antoine Griezmann ???????? in the first 45 minutes against Rayo Vallecano:



1 assist

5 chances created - ????in the match.

16 passes completed in the opposition half - ????in the match

8 duels (% won) - ????in the match

6 recoveries - ????in the match



Effort pic.twitter.com/Pul2PRa7oC