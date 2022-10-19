Мог бы помочь ВСУ с Shahed. Голкипер Атлетико, выбивая мяч, подбил камеру-паука над центром поля

В 10-м туре чемпионата Испании мадридский "Атлетико" в домашних стенах на "Сивитас Метрополитано" сыграл вничью с "Райо Вальекано" (1:1). В первом тайме счет открыл форвард хозяев Альваро Мората, но под занавес поединка нападающий Фалькао с пенальти все-таки сравнял цифры на табло.

В воротах команды Симеоне играл хорват Иво Грбич. Все дело в том, что в матче 9-го тура Ла Лиги против "Атлетика" основной вратарь "матрасников" Облак получил травму, Ян повредил плечо.

Грбич со своей работой справился, резервный голкипер мадридцев на протяжении всех 90+ минут не позволял гостям накидать сонной команде Симеоне охапку голов. В частности, Иво выдал несколько классных сэйвов, вышел победителем из дуэли 1 в 1 с Фалькао.

Тем не менее, в этом поединке Грбич отметился тем, что в дебюте, выбивая мяч от своих ворот, попал в висящую над центром поля камеру-паук: