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Мог бы помочь ВСУ с Shahed. Голкипер Атлетико, выбивая мяч, подбил камеру-паука над центром поля
Подменял Облака
Getty Images / Global Images Ukraine
В 10-м туре чемпионата Испании мадридский "Атлетико" в домашних стенах на "Сивитас Метрополитано" сыграл вничью с "Райо Вальекано" (1:1). В первом тайме счет открыл форвард хозяев Альваро Мората, но под занавес поединка нападающий Фалькао с пенальти все-таки сравнял цифры на табло.
В воротах команды Симеоне играл хорват Иво Грбич. Все дело в том, что в матче 9-го тура Ла Лиги против "Атлетика" основной вратарь "матрасников" Облак получил травму, Ян повредил плечо.
Грбич со своей работой справился, резервный голкипер мадридцев на протяжении всех 90+ минут не позволял гостям накидать сонной команде Симеоне охапку голов. В частности, Иво выдал несколько классных сэйвов, вышел победителем из дуэли 1 в 1 с Фалькао.
Тем не менее, в этом поединке Грбич отметился тем, что в дебюте, выбивая мяч от своих ворот, попал в висящую над центром поля камеру-паук:
October 18, 2022
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