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Официально: Хосе Гайя продлил контракт с Валенсией

Испания
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В ближайшее время топовый защитник не покинет клуб

Официально: Хосе Гайя продлил контракт с Валенсией

Фото: valenciacf.com

Новина українською

"Валенсия" объявила о продлении контракта с капитаном команды Хосе Гайя. 27-летний испанец продлил соглашение с клубом до 2027-го года.

Прошлое соглашение крайнего защитника было рассчитано до лета 2023-го. В разное время Хосе интересовались "Реал", "Барселона" и "ПСЖ".

В этом сезоне Гайя провел за "Валенсию" 6 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.

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В статье: Валенсия (Испания) Хосе Гайя
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