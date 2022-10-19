Официально: Хосе Гайя продлил контракт с Валенсией

"Валенсия" объявила о продлении контракта с капитаном команды Хосе Гайя. 27-летний испанец продлил соглашение с клубом до 2027-го года.

Прошлое соглашение крайнего защитника было рассчитано до лета 2023-го. В разное время Хосе интересовались "Реал", "Барселона" и "ПСЖ".

В этом сезоне Гайя провел за "Валенсию" 6 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.