  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона может сыграть в форме с рекламой Шакиры. Певица рассталась летом с Пике
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона может сыграть в форме с рекламой Шакиры. Певица рассталась летом с Пике

Испания
(1 голосов)

В рамках сотрудничества со Spotify

Барселона может сыграть в форме с рекламой Шакиры. Певица рассталась летом с Пике

Фото: twitter.com/shakira

Новина українською

"Барселона" близка к заключению сделки по рекламе образа Шакиры, в связи со скорым выходом сингла Monotonía (с исп. – монотонность), который вдохновлен расставанием с Пике. Об этом сообщает El Espanol со ссылкой на ESPN.

Неизвестно, как именно образ Шакиры будет обыгран. На форме может быть изображена сама певица, название сингла или альбома.

Также сотрудничество со Spotify подразумевает рекламу также группы Coldplay.

Напомним, что в матче с "Реалом" "Барса" играла в форме с логотипом канадского рэпера Дрейка также в рамках сотрудничества со Spotify.

Пике расстался с Шакирой в июне после 12 лет отношений. Причиной стали измены защитника "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Шакира Жерар Пике Spotify
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
elespanol.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде