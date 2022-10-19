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Барселона может сыграть в форме с рекламой Шакиры. Певица рассталась летом с Пике
В рамках сотрудничества со Spotify
Фото: twitter.com/shakira
"Барселона" близка к заключению сделки по рекламе образа Шакиры, в связи со скорым выходом сингла Monotonía (с исп. – монотонность), который вдохновлен расставанием с Пике. Об этом сообщает El Espanol со ссылкой на ESPN.
Неизвестно, как именно образ Шакиры будет обыгран. На форме может быть изображена сама певица, название сингла или альбома.
Также сотрудничество со Spotify подразумевает рекламу также группы Coldplay.
Напомним, что в матче с "Реалом" "Барса" играла в форме с логотипом канадского рэпера Дрейка также в рамках сотрудничества со Spotify.
Nos gusta mucho ????????❤️ pic.twitter.com/F46RW6WDn0— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2022
Пике расстался с Шакирой в июне после 12 лет отношений. Причиной стали измены защитника "Барселоны".
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