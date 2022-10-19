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Лунин снова в старте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Эльче - Реал
Эльче - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тибо Куртуа продолжает лечиться – и продолжает пользоваться своим шансом Андрей Лунин. Украинец снова выйдет в стартовом составе "Реала", преследуя цель второй раз в своей карьере отстоять на ноль пропущенных за "сливочных". Соперник для этого подходящий.
Смотрите прямую видеотрансляцию матча 10-го тура Примеры прямо в этой новости. Начало – 22:00.
Примера. 10-й тур
19 октября. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
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