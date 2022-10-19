Лунин снова в старте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Эльче - Реал

Тибо Куртуа продолжает лечиться – и продолжает пользоваться своим шансом Андрей Лунин. Украинец снова выйдет в стартовом составе "Реала", преследуя цель второй раз в своей карьере отстоять на ноль пропущенных за "сливочных". Соперник для этого подходящий.

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