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Лунин снова в старте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Эльче - Реал

Испания
(1 голосов)

Эльче - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Лунин снова в старте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Эльче - Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Тибо Куртуа продолжает лечиться – и продолжает пользоваться своим шансом Андрей Лунин. Украинец снова выйдет в стартовом составе "Реала", преследуя цель второй раз в своей карьере отстоять на ноль пропущенных за "сливочных". Соперник для этого подходящий.

Смотрите прямую видеотрансляцию матча 10-го тура Примеры прямо в этой новости. Начало – 22:00.

Примера. 10-й тур
19 октября. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
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