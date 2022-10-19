Примера. Провал Сельты, нервы Каналеса, Сосьедад догнал Барселону

Очень равный поединок, и это комплимент для "Кадиса". Команде из зоны вылета всегда сложно остановить коллектив, играющий в еврокубках.

Здесь, впрочем, Лига Европы пошла "Бетису" во вред - он слишком устал. При этом скамейка у Мануэля Пеллегрини примерно той же длины, что и у "Кадиса". На домашние матчи зелено-белые еще как-то собираются, а вот выезды - печаль.

Сегодня "Бетис" за всю игру создал 2-3 голевых шанса, и все упустил. Виллиан Жозе, добивая мяч в ворота, пробил выше перекладины; Гвидо Родригес издали именно в нее и попал; удар Хоакина со второго этажа потащил Ледесма.

Даже стерильный "Кадис", забивший 4 гола в 9 турах, играл острее. Лосано, Окампо, Лукас Перес, Алекс напрягали Браво регулярно, и вратарь-ветеран неслучайно был признан героем встречи - он классно отразил все попытки.

Ну, и еще одно впечатление от матча - это Каналес. Лидер "Бетиса" на 97-й минуте дважды подряд оскорбил Матеу Лаоса, который не реагировал, что время матча вышло, за что получил красную. Ну как так можно? Полная безответственность. А на выходных у "Бетиса" - "Атлетико"…

В таблице зелено-белые сейчас идут 5-ми с 20 очками; у "Кадиса" 7 баллов и предпоследнее, 19-е место.

10-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Бетис" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Сальдуа (Карселен, 53), Фали Хименес, Мбайе, Арсамендия (Эспино, 73) - Бондонда (Собрино, 73), Феде (Алькарас, 46), Алекс (Хосе Мари, 79), Окампо - Лукас Перес, Лосано

"Бетис": Браво - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике (Сабали, 79), Хоакин (Крус, 68), Родри (Гуардадо, 79) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 68)

Предупреждения: Алькарас, 67 - Каналес, 90+7

Удаление: Каналес, 90+8

Пока лучший матч "Вальядолида" в текущем сезоне. Может, "Пуселе" помог ливень, который не прекращался все 90 минут?

В первом тайме на поле была равная борьба, и неудивительно, что он закончился вничью. На хлесткий удар с рикошетом от Роке Месы "Сельта" ответила красивой контратакой, где для Оскара все сделал Странд Ларсен.

Казалось, матч так и продолжится, но тут в игроков "Вальядолида" будто вселились звезды праймовой "Барселоны". Хозяева не победили, а буквально порвали соперника, который по именам его превосходил.

Хоакин Фернандес вколотил мяч в ворота после углового; затем Серхио Леон удвоил преимущество ударом головой во противоход; на 78-й минуте он же не реализовал пенальти, но лишь затем, чтобы через 30 секунд забить с игры! Вот это был отрезок!

"Сельта" была настолько подавлена, что перед свистком Яго Аспас даже не реализовал свой пенальти, что вообще не характерно для ветерана.

В таблице после победы "Вальядолид" идет 11-м с 11 очками; у "Сельты" - 10 баллов и 13-я позиция.

10-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Сельта" - 4:1

Голы: Меса, 32, Хоакин Фернандес, 62, Серхио Леон, 74, 79 - Оскар, 43

"Вальядолид": Масип - Лукас Роса, Хоакин Фернандес, Феддаль, Хави Санчес (Эль-Ямик, 72), Оласа - Кике Перес (Плано, 60), Меса (Мальса, 82), Агуадо - Гвардиола (Серхио Леон, 60), Вайсманн (Плата, 72)

"Сельта": Марчесин - Мальо, Айду, Мингеса, Галан - Тапиа (Вейга, 67) - Оскар, Бельтран, Серви (Карлес Перес, 67) - Странд Ларсен, Аспас

Предупреждения: Масип, 90+1 - Оскар, 28

"Ла Реал" столкнулся с теми же проблемами, что и "Бетис", но его состав все-таки глубже, и пока баски справляются с двойной нагрузкой, хоть и с трудом.

Сегодня хозяева "Аноэты" быстро открыли счет после углового - по непонятной причине никто из защитников "Мальорки" не играл с Микелем Мерино. Странно.

Также в первом тайме у "Сосьедада" два отличных шанса запороли Браис Мендес и Таке Кубо, которых поочередно переиграл великолепный Предраг Райкович. "Мальорка" в ответ попала в перекладину усилиями Анхеля. Кульминация была еще впереди.

На 58-й минуте форвард "Киновари" Амат Ндиай выбежал на ворота и сравнял счет, но арбитры приняли спорное решение и зафиксировали фол на Элустондо. Был ли он? Мнения разделились даже на Marca. Многим показалось, что имела место обычная силовая борьба.

Для "Мальорки" то решение стало фатальным. Больше гости голов не забивали; ближе всех подобрался де Галларета, но его удар эффектно отбил Ремиро.

В таблице "Ла Реал" после очередной победы вышел на 3-е место с 22 очками. У "Мальорки" - 9 баллов и 14-я позиция.

10-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Мерино, 4

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Ле Норманн, 75), Элустондо, Пачеко, Рико - Браис Мендес (Ильярраменди, 82), Мерино, Гевара (Субименди, 65), Давид Сильва (Карлос Фернандес, 65) - Кубо (Наварро, 75), Серлот

"Мальорка": Райкович - Маффео, Руссо (Гренье, 77), Раильо, Настасич. Джованни Гонсалес - Дани Родригес (Ли Кан Ин, 69), Батталья (Антонио Санчес, 77), де Галларета - Анхель (Абдон, 77), Ндиай

Предупреждения: Гевара, 51 - Маффео, 63, Гренье, 81