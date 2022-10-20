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Перес про Мбаппе: Я уже даже не читаю новости. У нас было хорошее лето, вопрос закрыт
Грубо, но мосты не сожжены
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал интервью для Cadena SER. Он наконец-то ответил на вопрос, закрыты ли для Мбаппе двери.
– Вам не надоели дебаты по Мбаппе?
– Я уже даже не читаю. У нас уже было хорошее лето, так что вопрос закрыт. Ничего нельзя знать о будущем, но игроки "Реала" впечатляюще прогрессируют. Родриго и Винисиус — два чудака, у которых ещё многое впереди. Я вижу их обоих в номинации на Золотой мяч.
– Перед Мбаппе закрыты двери?
– Мы смотрим только на игроков, которые у нас есть и мы в восторге от них. У нас все неплохо с количеством молодых игроков. У нас очень большое будущее.
– Вы знаете, есть ли у Холанда пункт об отступных?
– Понятия не имею. У нас уже собраны лучшие футболисты.
Напомним, что недавно появилась информация, что Килиан хочет покинуть "ПСЖ". Он считает, что руководство предало его, не выполнив обещания, даные при продлении соглашения.
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