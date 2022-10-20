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Перес про Мбаппе: Я уже даже не читаю новости. У нас было хорошее лето, вопрос закрыт

Испания
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Грубо, но мосты не сожжены

Перес про Мбаппе: Я уже даже не читаю новости. У нас было хорошее лето, вопрос закрыт

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал интервью для Cadena SER. Он наконец-то ответил на вопрос, закрыты ли для Мбаппе двери.

– Вам не надоели дебаты по Мбаппе?

– Я уже даже не читаю. У нас уже было хорошее лето, так что вопрос закрыт. Ничего нельзя знать о будущем, но игроки "Реала" впечатляюще прогрессируют. Родриго и Винисиус — два чудака, у которых ещё многое впереди. Я вижу их обоих в номинации на Золотой мяч.

– Перед Мбаппе закрыты двери?

– Мы смотрим только на игроков, которые у нас есть и мы в восторге от них. У нас все неплохо с количеством молодых игроков. У нас очень большое будущее.

– Вы знаете, есть ли у Холанда пункт об отступных?

– Понятия не имею. У нас уже собраны лучшие футболисты.

Напомним, что недавно появилась информация, что Килиан хочет покинуть "ПСЖ". Он считает, что руководство предало его, не выполнив обещания, даные при продлении соглашения.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
cadenaser.com

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