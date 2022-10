Примера. Эльче - Реал Мадрид 0:3. ВАР-шоу и классная игра от Лунина

Когда вы последний раз видели матч с тремя (!) отмененными голами в исполнении одной команды?

Сегодня ВАР делал все возможное, чтобы помочь "Эльче" устоять, однако разница в классе и настойчивость Карима Бензема все-таки сделали свое дело.

Ну, и еще Мадриду сильно помог ранний гол Феде Вальверде - уругваец по обыкновению классно приложился издали; шансов у Бадии просто не было, гол вышел в самый раз для хайлайтов.

Этот мяч снял напряжение с игроков "Реала"; они действовали раскованно, спокойно и даже на отмененные голы реагировали с улыбкой.

6 - Federico Valverde ???????? has scored six goals in 15 appearances for @realmadriden this season in all competitions, as many as in his first 148 appearances for Los Blancos. Cannon. pic.twitter.com/XP7mqActMx

Первый такой гол забил Бензема, но маленький офсайд углядели у Винисиуса. Второй - это уже Алаба забил, но все подпортили лишние полметра в положении вне игры у Карима.

"Эльче", к его чести, держался не только за счет ВАР - хозяева бились стойко, не забывали про контратаки и в целом выглядели намного лучше своего места в таблице. Андрею Лунину впервые за пару недель пришлось нормально поработать - сэйвы украинца после ударов Нико Меркау и, особенно, Карлоса Клерка точно прибавят ему цены.

Но, конечно, "Реал" играл с запасом. Еще один отмененный гол Бензема - на сей раз, из-за офсайда Карвахаля - насмешил публику, однако дальше Карим уже забил вполне легитимно, а довершил дело Асенсио в эффектном прыжке. Что тут скажешь? По-чемпионски.

4 - Rodrygo Goes ???????? is the first player born in 2001 or later to provide two assists in the same LaLiga game for Real Madrid and no player has made more assists than him in the competition in 2022/23 (4, level with Mikel Merino ???????? 4). Impact. pic.twitter.com/GoR4BTEmTm