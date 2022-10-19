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Примера. Эльче - Реал Мадрид 0:3. ВАР-шоу и классная игра от Лунина

Испания
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(1 голосов)

Необыкновенная победа чемпиона

Примера. Эльче - Реал Мадрид 0:3. ВАР-шоу и классная игра от Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда вы последний раз видели матч с тремя (!) отмененными голами в исполнении одной команды?

Сегодня ВАР делал все возможное, чтобы помочь "Эльче" устоять, однако разница в классе и настойчивость Карима Бензема все-таки сделали свое дело.

Ну, и еще Мадриду сильно помог ранний гол Феде Вальверде - уругваец по обыкновению классно приложился издали; шансов у Бадии просто не было, гол вышел в самый раз для хайлайтов.

Этот мяч снял напряжение с игроков "Реала"; они действовали раскованно, спокойно и даже на отмененные голы реагировали с улыбкой.

Первый такой гол забил Бензема, но маленький офсайд углядели у Винисиуса. Второй - это уже Алаба забил, но все подпортили лишние полметра в положении вне игры у Карима.

"Эльче", к его чести, держался не только за счет ВАР - хозяева бились стойко, не забывали про контратаки и в целом выглядели намного лучше своего места в таблице. Андрею Лунину впервые за пару недель пришлось нормально поработать - сэйвы украинца после ударов Нико Меркау и, особенно, Карлоса Клерка точно прибавят ему цены.

Но, конечно, "Реал" играл с запасом. Еще один отмененный гол Бензема - на сей раз, из-за офсайда Карвахаля - насмешил публику, однако дальше Карим уже забил вполне легитимно, а довершил дело Асенсио в эффектном прыжке. Что тут скажешь? По-чемпионски.

Мадрид на отменном ходу - в таблице он опережает "Барсу" уже на 6 очков как минимум до завтра. Касательно "Эльче", то он хоть и старался, но остался на последней, 20-й строчке.

10-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Верду, Бигас, Клерк - Маскарель - Моренте (Домингуш Кина, 80), Гути, Милья (Хосан, 62), Меркау (Гумбау, 62) - Бойе (Понсе, 79)

"Реал": Лунин - Карвахаль (Васкес, 88), Милитао, Рюдигер, Алаба (Начо, 88) - Вальверде, Кроос (Асенсио, 80), Модрич (Чуамени, 62) - Родриго, Бензема, Винисиус (Камавинга, 80)

Предупреждения: Клерк, 71 - Рюдигер, 90+1

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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Комментарии (6)
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metall5291 (Kharkiv)
20.10.2022 в 00:05
Нормальная игра для Реала с большим запасом прочности. Отдельный респект Лунину за хорошую игру.
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+2
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oleksa_lv (Львів)
20.10.2022 в 00:00
весела прогулянка....
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
20.10.2022 в 00:00
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+2
0
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oleksa_lv (Львів)
20.10.2022 в 00:02
коли Реал включався-просто насолода від гри...
+1
0
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hrdhrd (Украина)
19.10.2022 в 23:58
Карим отметил ЗМ хет-триком, но Флорентино потратил все деньги на Класико А Лунин крепчает с каждым матчем, сегодня уже сильный сейв совершил. Куртуа, бойся Всех мадридистов с победой!
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+3
0
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oleksa_lv (Львів)
20.10.2022 в 00:00
....
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+1
0

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