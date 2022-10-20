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Примера. Невероятный гол Альмерии - крах Жироны

Испания
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(2 голосов)

Финишная прямая десятого тура

Примера. Невероятный гол Альмерии - крах Жироны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По вывеске этот матч не был ярким, но по наполнению – просто огонь. "Альмерия" в первом тайме отгрузила три гола сопернику, но интрига даже не думала умирать. Нет. "Жирона" в начале второго тайма отыграла один мяч, а в конце забила второй, обеспечив огненную концовку. И это при условии, что между двумя своими точными ударами гости еще не реализовали пенальти.

Отдельно нужно обратить внимание на третий гол "Альмерии" – это просто безумие. Шальная идея Эмбарбы – шальное исполнение. Мяч с 34-х метров был "парашютом" отправлен точно в "девятку". И тщетно, что голкипер среагировал. Отразить удар он не сумел.

Для "Альмерии" это вторая победа в трех последних матчах. Неплохо, но если смотреть шире, то тенденция еще не вырисовывается – вторая победа в последних шести поединках. У "Жироны" и того хуже – только один выигрышный результат в последних семи турах, только одно очко в последних пяти матчах.

Примера. 10-й тур
"Альмерия" – "Жирона" 3:2
Голы: Лео Баптистао 13, Туре 16, Эмбарба 38 – Рикельме 47, Стуани (пен.) 83
Нереализованный пенальти: Стуани 78

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В статье: Осасуна (Памплона) Жирона (Испания) Эспаньол (Барселона) Альмерия
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
20.10.2022 в 22:07
Да уж...
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