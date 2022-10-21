Легкая прогулка. Барселона – Вильярреал 3:0. Обзор матча, видео голов

"Барселона" в предыдущем туре Примеры проиграла "Реалу", но сумела реабилитироваться, легко разгромив "Вильярреал". Каталонцы показали вдохновенную и веселую игру против "субмарины", лишь подчеркнув те проблемы, которые сейчас переживает команда Унай Эмери.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура Примеры.

Примера. 10-й тур

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вильярреал" 3:0

Голы: Роберт Левандовский 31, Роберт Левандовский 35, Ансу Фати 38