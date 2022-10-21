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Легкая прогулка. Барселона – Вильярреал 3:0. Обзор матча, видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Вильярреал ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2022 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Легкая прогулка. Барселона – Вильярреал 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в предыдущем туре Примеры проиграла "Реалу", но сумела реабилитироваться, легко разгромив "Вильярреал". Каталонцы показали вдохновенную и веселую игру против "субмарины", лишь подчеркнув те проблемы, которые сейчас переживает команда Унай Эмери.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура Примеры.

Примера. 10-й тур
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Вильярреал" 3:0
Голы: Роберт Левандовский 31, Роберт Левандовский 35, Ансу Фати 38

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В статье: Барселона Вильярреал
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Комментарии (2)
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sasha popov (Новомосковськ)
21.10.2022 в 01:51
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sasha popov (Салехард)
21.10.2022 в 01:36
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