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Легкая прогулка. Барселона – Вильярреал 3:0. Обзор матча, видео голов
Барселона - Вильярреал ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2022 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в предыдущем туре Примеры проиграла "Реалу", но сумела реабилитироваться, легко разгромив "Вильярреал". Каталонцы показали вдохновенную и веселую игру против "субмарины", лишь подчеркнув те проблемы, которые сейчас переживает команда Унай Эмери.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура Примеры.
Примера. 10-й тур
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Вильярреал" 3:0
Голы: Роберт Левандовский 31, Роберт Левандовский 35, Ансу Фати 38
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