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Серия Лунина закончилась? Анчелотти заявил, что Куртуа полностью здоров

Испания
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Серия Лунина закончилась? Анчелотти заявил, что Куртуа полностью здоров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал пресс-конференцию в преддверии матча его команды против "Севильи", который состоится в субботу, 22 октября. Начало игры в 22:00.

Прежде всего, украинских болельщиков интересует вопрос, как дела у Тибо Куртуа. По словам итальянского специалиста, бельгийский голкипер полностью восстановился после проблем со здоровьем и готов к игре. Это означает, что Андрей Лунин, сыгравший в шести поединках подряд за "Реал", может вернуться на скамью для запасных.

"Куртуа вернулся, у остальной команды все хорошо. Если я буду вносить коррективы, то только для того чтобы избежать проблем в будущем. Завтра я не собираюсь сильно меняться".

Анчелотти также добавил, что "Реал" не чувствует себя непобедимым: "В истории не было непобедимой команды, любой может тебя обыграть. Есть много вещей, которые могут определить ход поединка. Сейчас у нас все хорошо и мы хотим продолжать в том же духе. Если же придет трудный момент, мы должны быть готовы к нему".

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid

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