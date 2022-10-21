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Второй год подряд - каталонец. Объявлен победитель премии Golden Boy 2022
Обошел представителей Реала, Баварии и Боруссии
фото - Getty Images
Авторитетное итальянское издание Tuttosport объявило победителя в голосовании за лучшего молодого игрока в 2022 году. Итак, обладателем ежегодной премии Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" Гави.
В финальном раунде он опередил хавбека "Реала" Эдуарда Камавинга, хавбека "Боруссии" Джуда Беллингема и хавбека "Баварии" Джамаля Мусиалу.
Примечательно, что второй год подряд эта премия отходит именно представителю "Барселоны" – в прошлом году побеждал Педри. Гави в прошлом сезоне сыграл в 48 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Премия Golden Boy вручается с 2003-го года, ее номинантами становились Руни, Месси, Агуэро, Фабрегас, Погба, Стерлинг, Мбаппе, Де Лигт, Холанд и другие.
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