Второй год подряд - каталонец. Объявлен победитель премии Golden Boy 2022

Авторитетное итальянское издание Tuttosport объявило победителя в голосовании за лучшего молодого игрока в 2022 году. Итак, обладателем ежегодной премии Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" Гави.

В финальном раунде он опередил хавбека "Реала" Эдуарда Камавинга, хавбека "Боруссии" Джуда Беллингема и хавбека "Баварии" Джамаля Мусиалу.

Примечательно, что второй год подряд эта премия отходит именно представителю "Барселоны" – в прошлом году побеждал Педри. Гави в прошлом сезоне сыграл в 48 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Премия Golden Boy вручается с 2003-го года, ее номинантами становились Руни, Месси, Агуэро, Фабрегас, Погба, Стерлинг, Мбаппе, Де Лигт, Холанд и другие.