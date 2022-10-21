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Второй год подряд - каталонец. Объявлен победитель премии Golden Boy 2022

Испания
(1 голосов)

Обошел представителей Реала, Баварии и Боруссии

Второй год подряд - каталонец. Объявлен победитель премии Golden Boy 2022

фото - Getty Images

Новина українською

Авторитетное итальянское издание Tuttosport объявило победителя в голосовании за лучшего молодого игрока в 2022 году. Итак, обладателем ежегодной премии Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" Гави.

В финальном раунде он опередил хавбека "Реала" Эдуарда Камавинга, хавбека "Боруссии" Джуда Беллингема и хавбека "Баварии" Джамаля Мусиалу.

Примечательно, что второй год подряд эта премия отходит именно представителю "Барселоны" – в прошлом году побеждал Педри. Гави в прошлом сезоне сыграл в 48 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Премия Golden Boy вручается с 2003-го года, ее номинантами становились Руни, Месси, Агуэро, Фабрегас, Погба, Стерлинг, Мбаппе, Де Лигт, Холанд и другие.

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В статье: Барселона Golden boy Гави
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.10.2022 в 15:22
Так La Masia продовжує кліпати перспективних футболістів... Однак ознака екстракласу є стабільність Тай же Фаті після травми трохи здав та і Педрі не той ким пишалась Барса рік тому... Тому будемо слідкувати та сподіватись, що ця молодь допоможе піднятися Барселоні.
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