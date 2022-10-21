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Бускетс, Пике, Альба и Роберто не входят в планы Барселоны на следующий сезон

Испания
(1 голосов)

Смена поколений завершается

Бускетс, Пике, Альба и Роберто не входят в планы Барселоны на следующий сезон

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" не рассчитывает в следующем сезоне на ряд основных в прошлом футболистов, сообщает ESPN. В этом списке Хорди Альба, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.

У Пике и Альбы контракты рассчитаны до лета 2024-го, а у Бускетса и Роберто до лета 2023-го.

Жерар и Хорди потеряли место в основном составе в этом сезоне, а Роберто выступает справа в защите, но из-за травм основных футболистов.

Бускетс же выступает в основе, но "Барса" с лета ищет замену не молодеющему испанцу.

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В статье: Серхио Бускетс Хорди Альба Барселона Серхи Роберто Жерар Пике
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Источник:
espn.com

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
21.10.2022 в 22:11
Слава Богу!!!
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Spokoyno (Київ)
21.10.2022 в 21:11
Роберто та Піке... Вік бере своє! Альба ще може побігати. А от Бускетс досі виглядає центральною фігурою ШОСТИЙ по часу перебування на полі! Так на весь матч часто не вистачає, утім може це 2/3 ігрового часу забагато?
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Барселиниуc (землянин)
21.10.2022 в 22:14
До сих пор перед глазами, как Буся обрезается в матче с Интером и нам потом 2-3 и пздц в ЛЧ.
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