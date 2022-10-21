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Бускетс, Пике, Альба и Роберто не входят в планы Барселоны на следующий сезон
Смена поколений завершается
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" не рассчитывает в следующем сезоне на ряд основных в прошлом футболистов, сообщает ESPN. В этом списке Хорди Альба, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.
У Пике и Альбы контракты рассчитаны до лета 2024-го, а у Бускетса и Роберто до лета 2023-го.
Жерар и Хорди потеряли место в основном составе в этом сезоне, а Роберто выступает справа в защите, но из-за травм основных футболистов.
Бускетс же выступает в основе, но "Барса" с лета ищет замену не молодеющему испанцу.
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