Нехватка признания, Нойер-революционер и почему конкуренция вредит. Большое интервью лучшего вратаря мира-2022

Тибо Куртуа дал большое интервью France Football после того, как журнал признал его лучшим вратарем мира в сезоне-2021/22.

В разговоре с журналистом, бельгийский страж ворот "Реала" поговорил обо всем - особенностях амплуа, своих отношениях с тренерами, меняющемся футболе и многом другом.

– У вратаря другая экипировка, он играет руками, у него свой тренер. Вам никогда не казалось, что вы занимаешься другим видом спорта, чем полевые игроки?

– Бывают дни, когда я тренируюсь больше часа с другими вратарями, это правда, но когда мы занимаемся тактикой, то работаем в общей группе. Если отрабатываем владение мячом - тоже. Сейчас вратарей все больше интегрируют в групповые тренировки; бывают матчи, когда я владею мячом больше, чем некоторые полевые игроки.

Без хорошего вратаря трофеев не выиграешь, хотя в голосованиях за Золотой мяч это забывают. Все спешат голосовать за нападающих, а не вратарей. Позор, как по мне. Но я продолжу доказывать, что вратарь не менее важен, чем форвард.

– Но как мы можем оценивать вратаря и сравнивать с другими?

– Думаю, можем. Смотрите, есть Бензема, забивающий 40 голов за сезон. Есть Левандовский, забивающий столько же. Есть Мане, Салах, Мбаппе. Люди голосуют за тех, кто чаще всех забивает. При этом нападающий может не забить шесть раз, а забить один, и, если его команда победит, его назовут героем матча.

Вратарь же может отразить много ударов при счете 1:0, и его вряд ли вспомнят. Да и защитников тоже вспоминают редко. Это позорная практика.

– Вы думаете, вратари получают мало признания в сравнении с остальными?

– Последнее время с этим стало лучше. Все больше людей видят, как хороший вратарь помогает команде побеждать. По-моему, революцию сделал Мануэль Нойер. Фанаты увидели, как он выходит далеко в поле, как обыгрывает - и ахнули. А потом появились мы, новое поколение.

Игра Нойера на чемпионате мира 2014 года изменила нас и вообще футбол. Вратарь перестал быть парнем, который просто отбивал мячи.

– Но даже сейчас, когда мы говорим о схемах, то вратарей не учитываем. 4-4-2, 4-3-3 и так далее…

– Забавно, что вы это вспомнили. На прошлой неделе я говорил об этом с тренерами в "Реале". Правильно все-таки 1-4-4-2; ворота же не пустые, на них кто-то есть. Да и потом, это просто привычка.

– А как вы стали вратарем? Когда дети маленькие, никто не соглашается стоять на воротах.

– Я много играл волейбол и любил нырять за мячами. В 7-8 лет я был левым защитником в "Генке", и нас пригласили на турнир в Германию. Нам не хватало вратаря, и я попросил у тренера сыграть все матчи. Меня тогда впервые признали лучшим вратарем турнира.

Потом, когда мне было 11, я уже не хотел им быть - как и все, я хотел забивать голы. К счастью, сейчас желающих стоять на воротах уже больше. Моему сыну пять лет, и я вижу, сколько их в академии "Реала". Это здорово.

– Никогда не жалели, что выбрали это амплуа?

– Вообще ни разу. Я упорно трудился, чтобы достичь того, что имею, и благодаря этому положению у меня в жизни было множество прекрасных моментов. Сожалеть не о чем.

– Насколько сложно влиться в новую команду, когда ты вратарь?

– Здесь в Мадриде все легко, ведь вратари часто работают в общей группе. Тренеры стараются как можно скорее интегрировать их с полевыми.

В 2015 году, когда я повредил колено в "Челси", Моуринью и Хиддинк вообще заставляли меня играть ногами наравне с партнерами. Это потом помогло мне лучше читать игру, играть быстрее, я научился новым трюкам, которые исполнял даже под давлением. Так что тренеры помогают.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

– Вратарь часто беседует с главным тренером?

– Естественно, чаще мы говорим с тренером вратарей, но бывает, что и с главным - никаких проблем. Вы можете обсудить свои идеи, видение. Бывает, что я из ворот вижу что-то, чего в пылу борьбы не замечают остальные. Это может помочь изменить ситуацию на поле.

– Почему конкуренция полезна полевым игрокам, но не голкиперам?

– Если у вас под рукой два вратаря одного уровня, один из них ошибается и вы тут же меняете его на другого, это не помогает никому из них. Полевые игроки привыкли играть по 60-80 минут, затем их меняют, и если вышедший на замену сыграл здорово, то следующий раз уже он появится в основе. Это срабатывает как стимул.

С вратарями иначе. Замена голкипера за 10-15 минут до свистка не поможет. Нам нужна абсолютная концентрация; замены ее подрывают.

– Могут ли вратари невысокого роста по-прежнему быть успешными в футболе?

– Думаю, это все еще возможно, но сложнее, чем раньше. Большинство современных голкиперов выше 190 см. В Англии тебя готовы наказать за ошибку при каждом угловом. Когда ты ко всему еще и молод, тебе особенно сложно, ведь защитники не реагируют на подсказки.

У меня два метра роста. На земле я складывают медленнее, чем вратарь с ростом 180 см, но верховая борьба важнее, поэтому клубы ищут вратарей от 190 см. Возможно, что-то изменится в будущем, но пока все так.

– Это правда, что вратари должны быть так же сильны физически, как полевые игроки?

– Умение пробежать 15 км нам, конечно, не поможет. Мы больше занимаемся челночным бегом. Мы бежим дистанцию с 3-4 быстрыми остановками, или, бывает, делаем ускорения на 5-10 метров. То есть, мы тоже работаем, но иначе. Свои 4-5 км мы пробегаем более интенсивно.

– Почему полевые игроки любят становиться в ворота в конце тренировок?

– В "Реале" Начо любит это делать (улыбается). Хотелось бы, чтоб в конце сезона тренер поставил его на ворота в каком-то матче, и он понял, как сложно здесь играть. Это сложная работа. Допустим, на тренировке 20 игроков и каждый пробивает по 10 раз - это двести ударов, которые надо отразить.

Мы падаем, встаем, снова падаем. При ударе о землю мы расслабляем нужные мышцы, чтобы отразить удар и не получить травму. В некоторых матчах работы у нас меньше, чем у полевых игроков, но вот тренировки - это испытание.

– А бывают у вратарей матчи, когда они ну вообще ничего не делают?

– При всем уважении к Андорре и Гибралтару, со мной такое бывало. К примеру, взять Гибралтар. Я сделал сэйв на 3-й или 4-й минуте, после чего так и простоял без дела до конца матча. Хотя и с маленькими командами все чаще надо быть настороже. Они уже не такие, как раньше.

– И что делает на поле вратарь, когда его ворота никто не атакует?

– Пытается концентрироваться на игре, что-то подсказывает защитникам. Радуемся голам (улыбается). Но главное - не терять концентрацию.

– Позиция вратаря сильнее других изменилась за последние 20 лет?

– Точно. 20 лет назад ты мог стоять на линии - и никто тебя ни о чем не спрашивал. Перед тобой был либеро, который страховал остальных. Сейчас вратарь уже не выбивает мяч - он запускает игру. Его дриблинг или пас задают ей направление. При этом важно не точность паса самого вратаря, а то, как он помог команде развить атаку дальше.

– На дистанции вратарь все еще изнашивается медленнее остальных игроков?

– Когда вы прыгаете, вы перекладываете на ногу вес всего тела. Я, например, вешу 98 кг. Чтобы это выдерживать, мы делаем фитнес, работаем над устойчивостью и координацией тела. Медицина сильно развилась, это помогает нам играть дольше.

Игра в пас, выходы далеко из ворот, дриблинг - тоже дополнительная нагрузка, хотя мне она и нравится. Нравится потом говорить, что гол начался с моей хорошей передачи.

– А как насчет мячей? Часто их обвиняют, мол, слишком легкие, слишком быстро летят и все такое…

– Слава богу, они уже не похоже на Джабулани, которым играли ЧМ-2010. Теперь Nike, Puma, Adidas делают отличные мячи, которые не скользят по перчаткам в дождь. Раньше я боялся ловить мокрый мяч в руки именно из-за скольжения и бил кулаками; теперь мячи стали лучше. И перчатки тоже. Хорошо я похвалил экипировщиков, правда? (улыбается)

– А как с общением во время матчей? Удается докричаться до полевых?

– Я много говорю с защитниками, но это надо уметь делать. Нужна мера. Если рот не затыкается, то защитники в итоге попросят не мешать. Поэтому важно говорить только действительно ключевые вещи. И еще делать это громко, а то на стадионах шумно.

По большому счету, я могу перекинуться репликами только с защитой. Если, допустим, мне вздумается сказать что-то Тони Кроосу, он меня не услышит, ведь между нами 40 метров.

– Вы довольны реформами в футболе, касающимися позиции вратаря?

– Да. Есть правила, которые сделали игру намного лучше. Например, запретили вратарям брать мяч в руки от своих - это действительно раздражало. Есть еще правило 6 секунд - хорошее, но, честно, его никто не соблюдает. Когда ты ловишь мяч и падаешь, то лежишь секунд 5. Потому еще 10 секунд ищешь, как начать атаку, и все это время арбитры тебе не мешают. Только после 20 секунд могут сделать устное замечание.

Еще хорошее правило направленное против давления на вратаря, выносящего мяч из своей штрафной. Ну, и с наказаниями тоже - теперь если ты все-таки достал мяч вместе с ногой, то получаешь желтую, а не красную. Это выручает.