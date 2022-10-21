Бензема опубликовал фото с Золотым мячом, в ответ на критику Ротена

Нападающий "Реала" Карим Бензема отреагировал на критику бывшего игрока "ПСЖ" и сборной Франции Жерома Ротена. Обладатель Золотого мяча опубликовал пару сторис в Инстаграм.

Ротен в интервью RMC Sports ранее заявил, что он предпочитает в качестве лидера атаки сборной Франции Килиана Мбаппе. Форвард "ПСЖ" вселяет в него больше уверенности.

"Ты слишком много болтаешь... Не отвлекайся", – написал Карим.

В следующей истории Бензема опубликовал свое фото с Золотым мячем и повторил: "Не отвлекайся…".

Напомним, что Килиан Мбаппе занял 6 место в рейтинге голосования за Золотой мяч.