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Бензема опубликовал фото с Золотым мячом, в ответ на критику Ротена
Француз часто атаковал Карима
Фото: скриншот
Нападающий "Реала" Карим Бензема отреагировал на критику бывшего игрока "ПСЖ" и сборной Франции Жерома Ротена. Обладатель Золотого мяча опубликовал пару сторис в Инстаграм.
Ротен в интервью RMC Sports ранее заявил, что он предпочитает в качестве лидера атаки сборной Франции Килиана Мбаппе. Форвард "ПСЖ" вселяет в него больше уверенности.
"Ты слишком много болтаешь... Не отвлекайся", – написал Карим.
В следующей истории Бензема опубликовал свое фото с Золотым мячем и повторил: "Не отвлекайся…".
Напомним, что Килиан Мбаппе занял 6 место в рейтинге голосования за Золотой мяч.
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