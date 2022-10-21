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Бензема опубликовал фото с Золотым мячом, в ответ на критику Ротена

Испания
(1 голосов)

Француз часто атаковал Карима

Бензема опубликовал фото с Золотым мячом, в ответ на критику Ротена

Фото: скриншот

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема отреагировал на критику бывшего игрока "ПСЖ" и сборной Франции Жерома Ротена. Обладатель Золотого мяча опубликовал пару сторис в Инстаграм.

Ротен в интервью RMC Sports ранее заявил, что он предпочитает в качестве лидера атаки сборной Франции Килиана Мбаппе. Форвард "ПСЖ" вселяет в него больше уверенности.

"Ты слишком много болтаешь... Не отвлекайся", – написал Карим.

В следующей истории Бензема опубликовал свое фото с Золотым мячем и повторил: "Не отвлекайся…".

Напомним, что Килиан Мбаппе занял 6 место в рейтинге голосования за Золотой мяч.

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В статье: Карим Бензема Золотой мяч Реал (Мадрид) Жером Ротен
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Источник:
footmercato.net

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