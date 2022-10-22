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Реал - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании
Где покажут в прямом эфире матч Реал - Севилья, чемпионат Испании, 22 октября 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Кто остановит Королевский клуб, который еще не проигрывал в текущем чемпионате и лишь раз потерял очки? Возможно, Хорхе Сампаоли и его Севилья, начавшие оживать после тяжелого старта в сезоне. Конечно, нам интересно, выйдет ли Андрей Лунин. Карло Анчелотти накануне заявил, что Тибо Куртуа уже готов, но вдруг украинец продолжит свою серию.
Матч Реал - Севилья, который начнется в 22:00, просмотреть онлайн в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO, а также в кабельной сети VOLIA TV.
Если у вас не будет возможности просмотреть поединок в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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В других странах матч Реал - Севилья в прямом эфире покажут:
- Австрия - DAZN
- Бельгия - Play Sports, Play Sports 1, Eleven Sports 1 Belgium
- Канада - TSN App, TSN.ca
- Чехия - Nova Sport 3
- Эстония - Сетанта Спорт +, TV3 Sport Open
- Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
- Грузия - Silk Sport HD 1, Сетанта Спорт +
- Германия - DAZN, DAZN1
- Италия - DAZN
- Латвия - TV3 Sport Open, Сетанта Спорт +
- Нидерланды - Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - Movistar Laliga, Movistar Liga de Campeones UHD, Movistar+, Movistar Laliga 2
- Турция - S Sport+, S Sport
- Британия - LaLigaTV, FreeSports TV UK
- США - ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN+
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