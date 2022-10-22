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Реал - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании

Испания
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Где покажут в прямом эфире матч Реал - Севилья, чемпионат Испании, 22 октября 2022

Реал - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Кто остановит Королевский клуб, который еще не проигрывал в текущем чемпионате и лишь раз потерял очки? Возможно, Хорхе Сампаоли и его Севилья, начавшие оживать после тяжелого старта в сезоне. Конечно, нам интересно, выйдет ли Андрей Лунин. Карло Анчелотти накануне заявил, что Тибо Куртуа уже готов, но вдруг украинец продолжит свою серию.

Матч Реал - Севилья, который начнется в 22:00, просмотреть онлайн в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO, а также в кабельной сети VOLIA TV.

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Если у вас не будет возможности просмотреть поединок в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

В других странах матч Реал - Севилья в прямом эфире покажут:

  • Австрия - DAZN
  • Бельгия - Play Sports, Play Sports 1, Eleven Sports 1 Belgium
  • Канада - TSN App, TSN.ca
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Эстония - Сетанта Спорт +, TV3 Sport Open
  • Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
  • Грузия - Silk Sport HD 1, Сетанта Спорт +
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Италия - DAZN
  • Латвия - TV3 Sport Open, Сетанта Спорт +
  • Нидерланды - Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar Liga de Campeones UHD, Movistar+, Movistar Laliga 2
  • Турция - S Sport+, S Sport
  • Британия - LaLigaTV, FreeSports TV UK
  • США - ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN+
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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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