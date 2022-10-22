Реал - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании

Кто остановит Королевский клуб, который еще не проигрывал в текущем чемпионате и лишь раз потерял очки? Возможно, Хорхе Сампаоли и его Севилья, начавшие оживать после тяжелого старта в сезоне. Конечно, нам интересно, выйдет ли Андрей Лунин. Карло Анчелотти накануне заявил, что Тибо Куртуа уже готов, но вдруг украинец продолжит свою серию.

Матч Реал - Севилья, который начнется в 22:00, просмотреть онлайн в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO, а также в кабельной сети VOLIA TV.

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