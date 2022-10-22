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Представитель Украины в голосовании за обладателя Золотого мяча выбрал Бензема

Испания
(1 голосов)

Также очевиден кандидат и среди голкиперов

Представитель Украины в голосовании за обладателя Золотого мяча выбрал Бензема

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание France Football опубликовало детали голосования за лауреатов двух индивидуальных наград: "Золотого мяча" и приза имени Льва Яшина.

Представитель от Украины – журналист "Футбольного клуба" Игорь Линник – среди всех кандидатов на обладателя ЗМ-2022 выбрал нападающего "Реала" Карима Бензема. Линник имел возможность составить список из пяти футболистов. Места от второго по пятое заняли (поочередно): Роберт Левандовский, Мохаммед Салах, Винисиус Жуниор, Эрлинг Голланд.

Кроме того, Линник также отдал свой голос за Тибо Куртуа в голосовании за приз имени Льва Яшина. На второе и третье место рейтинга журналист поставил соответственно Льориса и Траппа.

Напомним, что именно Бензема и Куртуа выиграли эти престижные индивидуальные награды, да еще сделали это впервые в своей карьере.

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В статье: Карим Бензема Золотой мяч Тибо Куртуа
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Источник:
AS

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