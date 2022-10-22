Представитель Украины в голосовании за обладателя Золотого мяча выбрал Бензема

Издание France Football опубликовало детали голосования за лауреатов двух индивидуальных наград: "Золотого мяча" и приза имени Льва Яшина.

Представитель от Украины – журналист "Футбольного клуба" Игорь Линник – среди всех кандидатов на обладателя ЗМ-2022 выбрал нападающего "Реала" Карима Бензема. Линник имел возможность составить список из пяти футболистов. Места от второго по пятое заняли (поочередно): Роберт Левандовский, Мохаммед Салах, Винисиус Жуниор, Эрлинг Голланд.

Кроме того, Линник также отдал свой голос за Тибо Куртуа в голосовании за приз имени Льва Яшина. На второе и третье место рейтинга журналист поставил соответственно Льориса и Траппа.

Напомним, что именно Бензема и Куртуа выиграли эти престижные индивидуальные награды, да еще сделали это впервые в своей карьере.