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Представитель Украины в голосовании за обладателя Золотого мяча выбрал Бензема
Также очевиден кандидат и среди голкиперов
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание France Football опубликовало детали голосования за лауреатов двух индивидуальных наград: "Золотого мяча" и приза имени Льва Яшина.
Представитель от Украины – журналист "Футбольного клуба" Игорь Линник – среди всех кандидатов на обладателя ЗМ-2022 выбрал нападающего "Реала" Карима Бензема. Линник имел возможность составить список из пяти футболистов. Места от второго по пятое заняли (поочередно): Роберт Левандовский, Мохаммед Салах, Винисиус Жуниор, Эрлинг Голланд.
Кроме того, Линник также отдал свой голос за Тибо Куртуа в голосовании за приз имени Льва Яшина. На второе и третье место рейтинга журналист поставил соответственно Льориса и Траппа.
Напомним, что именно Бензема и Куртуа выиграли эти престижные индивидуальные награды, да еще сделали это впервые в своей карьере.
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