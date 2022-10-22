Бензема: Роналду и Месси являются художниками. Невозможно делать то, что делают они

Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о своем отношении к футболу:

"Он должен быть искусством. Я вырос на футболе художников – Зизу и Роналдо. Несмотря на то, что с тех пор мы видели много отличных игроков, это уже не тот уровень.

Криштиану Роналду и Месси тоже являются художниками. Невозможно делать, что делают они.

Я хочу, чтобы о моей игре говорили: "Да, этот игрок делает сумасшедшие вещи! Простой пас, финт, гол или просто подача – это безумие!", – сказал Карим.