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Бензема: Роналду и Месси являются художниками. Невозможно делать то, что делают они
Француз высоко оценил португальца и аргентинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о своем отношении к футболу:
"Он должен быть искусством. Я вырос на футболе художников – Зизу и Роналдо. Несмотря на то, что с тех пор мы видели много отличных игроков, это уже не тот уровень.
Криштиану Роналду и Месси тоже являются художниками. Невозможно делать, что делают они.
Я хочу, чтобы о моей игре говорили: "Да, этот игрок делает сумасшедшие вещи! Простой пас, финт, гол или просто подача – это безумие!", – сказал Карим.
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