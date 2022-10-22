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Бензема: Роналду и Месси являются художниками. Невозможно делать то, что делают они

Испания
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Француз высоко оценил португальца и аргентинца

Бензема: Роналду и Месси являются художниками. Невозможно делать то, что делают они

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о своем отношении к футболу:

"Он должен быть искусством. Я вырос на футболе художников – Зизу и Роналдо. Несмотря на то, что с тех пор мы видели много отличных игроков, это уже не тот уровень.

Криштиану Роналду и Месси тоже являются художниками. Невозможно делать, что делают они.

Я хочу, чтобы о моей игре говорили: "Да, этот игрок делает сумасшедшие вещи! Простой пас, финт, гол или просто подача – это безумие!", – сказал Карим.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Карим Бензема
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Источник:
Le Parisien

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