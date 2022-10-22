Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Мы приближаемся к тому, что хотим от себя видеть
Считает своих подопечных достаточно конкурентоспособными
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал последние матчи команды и поделился ожиданиями от поединка против "Атлетика":
“У нас были отличные игры. Если проанализировать команду, то мы достаточно конкурентоспособны. Мы приближаемся к тому, что хотим видеть от себя. Совершенства все еще нет, но мы должны хотя бы приблизиться к ней.
Мы сделаем все, чтобы победить завтра.
Вальверде? Он отличный тренер и отличный человек. Эрнесто проделал хорошую работу в этом клубе. Это будет совсем другая игра, чем против “Вильярреала”, более сложная и напряженная.
В стартовом составе обязательно будут изменения, потому что некоторые игроки устали, а мы хотим видеть в составе ребят, которые готовы полностью”, - сказал Хави.
Отметим, что в последних пяти матчах "Барселона" дважды уступила, однажды сыграла вничью и в двух поединках одержала победу. Следующую встречу каталонцы проведут против "Атлетика" в воскресенье 23 октября.
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
- "Будем добиваться наказания для функционера". Металлист ответил на обвинение Дедышина в адрес Красникова
- Моуриньо заинтересовался Мудриком, Рибери завершил карьеру. Главные новости за 21 октября
- Примера. Эльче - Реал Мадрид 0:3. ВАР-шоу и классная игра от Лунина
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО