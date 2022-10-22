Хави: Мы приближаемся к тому, что хотим от себя видеть

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал последние матчи команды и поделился ожиданиями от поединка против "Атлетика":

“У нас были отличные игры. Если проанализировать команду, то мы достаточно конкурентоспособны. Мы приближаемся к тому, что хотим видеть от себя. Совершенства все еще нет, но мы должны хотя бы приблизиться к ней.

Мы сделаем все, чтобы победить завтра.

Вальверде? Он отличный тренер и отличный человек. Эрнесто проделал хорошую работу в этом клубе. Это будет совсем другая игра, чем против “Вильярреала”, более сложная и напряженная.

В стартовом составе обязательно будут изменения, потому что некоторые игроки устали, а мы хотим видеть в составе ребят, которые готовы полностью”, - сказал Хави.