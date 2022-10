Примера. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Включились, когда было нужно

"Реал" добыл 10-ю победу в 11 турах Ла Лиги. Такого доминирования в Испании не видели уже давно.

Нельзя сказать, что Мадрид показал свой лучший футбол против "Севильи". Скорее, это была игра строго по счету и с очевидным желанием сэкономить силы на Лигу чемпионов, но поскольку соперник долго не сдавался, "Реалу" пришлось дополнительно включиться в концовке.

Старт матча был за хозяевами. На 5-й минуте Винисиус обокрал соперников и выкатил Модричу на пустые ворота - 1:0.

После этого "Реал" заиграл от соперника; "Севилья" же долго не могла создать хоть что-то. Игре сильно не хватало событий, и от этого хотелось зевать.

450 - @lukamodric10 ???????? is playing his 450th game for @realmadriden ⚪️⚪️ in all competitions scoring his second goal against #Sevilla (19 games). Only against Villarreal & Granada the Croatian scored more goals in his career for Los Blancos (3 each). Tireless. pic.twitter.com/3p44kxRlVo