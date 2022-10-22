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Примера. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Включились, когда было нужно

Испания
(1 голосов)

Гости старались, но этого было мало

Примера. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Включились, когда было нужно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" добыл 10-ю победу в 11 турах Ла Лиги. Такого доминирования в Испании не видели уже давно.

Нельзя сказать, что Мадрид показал свой лучший футбол против "Севильи". Скорее, это была игра строго по счету и с очевидным желанием сэкономить силы на Лигу чемпионов, но поскольку соперник долго не сдавался, "Реалу" пришлось дополнительно включиться в концовке.

Старт матча был за хозяевами. На 5-й минуте Винисиус обокрал соперников и выкатил Модричу на пустые ворота - 1:0.

После этого "Реал" заиграл от соперника; "Севилья" же долго не могла создать хоть что-то. Игре сильно не хватало событий, и от этого хотелось зевать.

Ярче игра пошла на старте второй половины, когда "Нервион" смог добавить. Ламела элегантно реализовал выход один на один, сравняв счет. Дальше Эрик упустил еще один неплохой шанс; мимо штанги с лету пробил также Иско.

"Реалу" пришла пора включаться снова - и Мадрид это сделал, не напрягаясь. Две-три "веерных" атаки с участием Модрича и Винисиуса результата не дали, но ближе к концовке Анчелотти провел замены, и "Севилья" посыпалась.

Васкес принес Мадриду победу - и ему опять на пустые ворота выкатил альтруистичный Винисиус. Ну, а вишенка на торте - уже фирменный дальний удар от Вальверде точно под штангу. Шах и мат.

В таблице победа позволила "Реалу" достичь отметки в 31 очко; у "Барсы" как минимум до завтра на 6 меньше. У "Севильи", в свою очередь, лишь 10 баллов и 13-е место.

11-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Севилья" - 3:1

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела, 54

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 77), Милитао, Алаба (Начо, 86), Менди (Рюдигер, 77) - Модрич (Асенсио, 77), Чуамени (Камавинга, 65), Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Севилья": Буну - Монтьель, Гудель, Маркао, Теллес - Ракитич (Рафа Мир, 76), Жордан, Оливер (Папу Гомес, 67) - Навас (Кармона, 67), Иско (Дилейни, 76), Ламела

Предупреждения: Чуамени, 37 - Жордан, 28, Монтьель, 32, Гудель, 66, Папу Гомес, 90+4

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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Комментарии (4)
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metall5291 (Kharkiv)
23.10.2022 в 00:07
Браво. Хотя по ходу матча уже где-то в глубине готовился написать пост о типичном раздолбайстве, которое нет - нет да и всплывает наружу у Реала. Благо папа Карло в большинстве случаев, как и сегодня научился преодолевать эту генетическую наследственность Реала. Хвалить Винисиуса даже как-то уже слишком типично. Парень уже стал настоящим лидером и звездой. И очень верю, что этот сезон станет звездным для Вальверде. Все остальные тоже большие молодцы. Собрались, включились и вырвали победу.
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hrdhrd (Украина)
23.10.2022 в 00:00
Неплохо во втором тайме Севилья прижала Реал к воротам, но с Мадридом Анчелотти всегда есть внутреннее ощущение, что еще свое забьют. Папа Карло конечно заменами зарешал, Вини дважды не пожадничал, а Феде снова разрядил пушку. Вообще отлично
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oleksa_lv (Львів)
22.10.2022 в 23:58
Браво...............
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hrdhrd (Украина)
23.10.2022 в 00:00
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