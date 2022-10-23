Реал собирается приобрести флангового защитника Манчестер Юнайтед

Португальский правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот попал в сферу интересов мадридского "Реала".

Наставник команды Карл Анчелотти сообщил руководству, что хочет подписать нового фулбека. Приоритетной целью поначалу был Жоау Канселу из "Манчестер Сити", но оформить его трансфер будет слишком сложно.

Далот является вторым кандидатом для испанской команды. Летом у 23-летнего португальца истекает контракт с манкунианцами.