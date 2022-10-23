Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал собирается приобрести флангового защитника Манчестер Юнайтед
"Сливочные" присматриваются к игроку
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот попал в сферу интересов мадридского "Реала".
Наставник команды Карл Анчелотти сообщил руководству, что хочет подписать нового фулбека. Приоритетной целью поначалу был Жоау Канселу из "Манчестер Сити", но оформить его трансфер будет слишком сложно.
Далот является вторым кандидатом для испанской команды. Летом у 23-летнего португальца истекает контракт с манкунианцами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Mirror
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2022
- Королевское спокойствие. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Реал Мадрид - Севилья 3:1. Включились, когда было нужно
- Примера. Эльче - Реал Мадрид 0:3. ВАР-шоу и классная игра от Лунина
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн