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Бензема и Вальверде пропустят матч с РБ Лейпциг. Реал объявил заявку на Лигу Чемпионов
В списке – и Лунин, и Куртуа
Фото: MARCA
Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявку клуба на предстоящий матч против "РБ Лейпцига", который пройдет в рамках пятого тура Лиги Чемпионов. В предыдущем матче испанский клуб победил со счетом 2:0.
Также примечательно, что игру пропустят два лидера атаки "Реала": уругвайский нападающий Федерико Вальверде и французский форвард Карим Бензема. Последний, напомним, недавно стал обладателем Золотого мяча.
Заявка "Реала"
Голкиперы:
Куртуа, Лунин, Луис Лопес
Защитники:
Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Лукас Васкес, Рюдигер, Ферлан Менди
Полузащитники:
Кроос, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Дотор, Аррибас
Форварды:
Азар, Асенсио, Вини Джуниор, Родриго, Альваро
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