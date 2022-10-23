Бензема и Вальверде пропустят матч с РБ Лейпциг. Реал объявил заявку на Лигу Чемпионов

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявку клуба на предстоящий матч против "РБ Лейпцига", который пройдет в рамках пятого тура Лиги Чемпионов. В предыдущем матче испанский клуб победил со счетом 2:0.

Также примечательно, что игру пропустят два лидера атаки "Реала": уругвайский нападающий Федерико Вальверде и французский форвард Карим Бензема. Последний, напомним, недавно стал обладателем Золотого мяча.

Заявка "Реала"

Голкиперы:

Куртуа, Лунин, Луис Лопес

Защитники:

Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Лукас Васкес, Рюдигер, Ферлан Менди

Полузащитники:

Кроос, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Дотор, Аррибас

Форварды:

Азар, Асенсио, Вини Джуниор, Родриго, Альваро