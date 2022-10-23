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Примера. Бетис - Атлетико 1:2. Победа имени Гризманна

Испания
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И плохой матч для Руи Силвы

Примера. Бетис - Атлетико 1:2. Победа имени Гризманна

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" не показывает свой лучший футбол в текущем сезоне, но отличный темп набрал Антуан Гризманн, и порой этого хватает даже для побед над приличными соперниками.

До перерыва "Матрасники" начисто засушили игру. Сами ничего не создали, да, но и "Бетису" не позволили ничего, вдобавок вымотав команду Мануэля Пеллегрини, что особенно важно ввиду отсутствия у южан длинной лавки. Борха и Луис Энрике по разу пробили по воротам Облака, но Ян был на высоте - и на этом команды разошлись по раздевалкам.

На старте второй половины хозяева внезапно забили, подловив "Атлетико" на нечастом владении, но мяч Луиса Энрике ВАР отменил из-за офсайда.

Гризманн звоночек услышал. Буквально через пару минут француз исполнил "сухой лист" от углового флажка и заставил аплодировать даже фанатов "Бетиса" - нечасто такое увидишь на профессиональном уровне!

"Бетис" в ответ и замены провел, и в атаки перспективные выходил, но все мимо - без реальных моментов. В то же время "Атлетико" создал два шанса - один не использовал Корреа (Руис бросился под мяч), а другой реализовал (опять!) Гризманн ударом "в домик" Руи Силве. К слову, второму голу француза предшествовала единственная красивая комбинация от "Атлетико" за 90 минут.

Выход со скамейки выздоровевшего Фекира позволил "Бетису" активно завершить матч; экс-капитан "Лиона" даже отыграл один гол со штрафного, но удача сегодня сопутствовала команде Симеоне.

Главный профит от выздоровевшего Фекира "Вердибланкос" получат в следующих турах - видно, что он соскучился по футболу. Сейчас "Бетис" в таблице 5-й с 20 очками; у "Атлетико" - 3-е место и 23 балла. Все очень плотно.

11-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Фекир, 83 - Гризманн, 54, 71

"Бетис": Руи Силва - Сабали (Руибаль, 76), Песселья, Луис Фелипе (Виктор Руис, 20), Алекс Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Фекир, 75) - Луис Энрике (Крус, 65), Карвалью, Родри (Хоакин, 65) - Борха Иглесиас

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - Корреа (Жоау Феликс, 76), Кондогбья, Витсель, Сауль (де Пауль, 86) - Гризманн (Карраско, 76), Мората (Матеус Кунья, 59)

Предупреждения: Гвидо Родригес, 58, Руи Силва, 89 - Молина, 38, Мората, 58, Кондогбья, 69

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Бетис (Севилья)
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
23.10.2022 в 19:24
Верное решение было все же выкупить контракт Гризманна и ставить его в основу. Теперь у Атлетико есть шанс опустить Барселону на 3 место.
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