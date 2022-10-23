Примера. Бетис - Атлетико 1:2. Победа имени Гризманна

"Атлетико" не показывает свой лучший футбол в текущем сезоне, но отличный темп набрал Антуан Гризманн, и порой этого хватает даже для побед над приличными соперниками.

До перерыва "Матрасники" начисто засушили игру. Сами ничего не создали, да, но и "Бетису" не позволили ничего, вдобавок вымотав команду Мануэля Пеллегрини, что особенно важно ввиду отсутствия у южан длинной лавки. Борха и Луис Энрике по разу пробили по воротам Облака, но Ян был на высоте - и на этом команды разошлись по раздевалкам.

На старте второй половины хозяева внезапно забили, подловив "Атлетико" на нечастом владении, но мяч Луиса Энрике ВАР отменил из-за офсайда.

0 - Atlético de Madrid failed to register a shot on target in the first half of consecutive LaLiga away games for the first time since December 2020, recording their lowest xG in the first half in LaLiga 2022/23 (0 vs Athletic and 0.08 vs Betis) in both games. Difficulty. pic.twitter.com/K56RuVav2g — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2022

Гризманн звоночек услышал. Буквально через пару минут француз исполнил "сухой лист" от углового флажка и заставил аплодировать даже фанатов "Бетиса" - нечасто такое увидишь на профессиональном уровне!

"Бетис" в ответ и замены провел, и в атаки перспективные выходил, но все мимо - без реальных моментов. В то же время "Атлетико" создал два шанса - один не использовал Корреа (Руис бросился под мяч), а другой реализовал (опять!) Гризманн ударом "в домик" Руи Силве. К слову, второму голу француза предшествовала единственная красивая комбинация от "Атлетико" за 90 минут.

Выход со скамейки выздоровевшего Фекира позволил "Бетису" активно завершить матч; экс-капитан "Лиона" даже отыграл один гол со штрафного, но удача сегодня сопутствовала команде Симеоне.

5 - Atlético de Madrid (Antoine Griezmann ???????? and Álvaro Morata ????????, five goals each) are one of only two teams with two players with five or more goals in LaLiga this season, after Real Madrid (three players). Duo. pic.twitter.com/Fu6edKcLQ8 — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2022

Главный профит от выздоровевшего Фекира "Вердибланкос" получат в следующих турах - видно, что он соскучился по футболу. Сейчас "Бетис" в таблице 5-й с 20 очками; у "Атлетико" - 3-е место и 23 балла. Все очень плотно.

11-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Фекир, 83 - Гризманн, 54, 71

"Бетис": Руи Силва - Сабали (Руибаль, 76), Песселья, Луис Фелипе (Виктор Руис, 20), Алекс Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Фекир, 75) - Луис Энрике (Крус, 65), Карвалью, Родри (Хоакин, 65) - Борха Иглесиас

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду - Корреа (Жоау Феликс, 76), Кондогбья, Витсель, Сауль (де Пауль, 86) - Гризманн (Карраско, 76), Мората (Матеус Кунья, 59)

Предупреждения: Гвидо Родригес, 58, Руи Силва, 89 - Молина, 38, Мората, 58, Кондогбья, 69