Примера. Бетис - Атлетико 1:2. Победа имени Гризманна

"Атлетико" не показывает свой лучший футбол в текущем сезоне, но отличный темп набрал Антуан Гризманн, и порой этого хватает даже для побед над приличными соперниками.

До перерыва "Матрасники" начисто засушили игру. Сами ничего не создали, да, но и "Бетису" не позволили ничего, вдобавок вымотав команду Мануэля Пеллегрини, что особенно важно ввиду отсутствия у южан длинной лавки. Борха и Луис Энрике по разу пробили по воротам Облака, но Ян был на высоте - и на этом команды разошлись по раздевалкам.

На старте второй половины хозяева внезапно забили, подловив "Атлетико" на нечастом владении, но мяч Луиса Энрике ВАР отменил из-за офсайда.

0 - Atlético de Madrid failed to register a shot on target in the first half of consecutive LaLiga away games for the first time since December 2020, recording their lowest xG in the first half in LaLiga 2022/23 (0 vs Athletic and 0.08 vs Betis) in both games. Difficulty. pic.twitter.com/K56RuVav2g