Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн в топ-3 лучших бомбардиров в истории Атлетико
К первой позиции всего лишь 25 мячей
Фото: twitter.com/Atleti
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико"
Победу "матрасникам" принес Антуан Гризманн, оформив дубль. Особенно красивым получился первый мяч француза – форвард исполнил
Таким образом, 31-летний Антуан достиг отметки у 147 забитых мячей в составе "полосатых" и вышел по этому показателю на 3-ю позицию за всю историю клуба.
Больше Гризманна забили лишь Адриан Эскудеро (169 результативных ударов) и Луис Арагонес (172 гола).
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла 1:1. Позиции никто улучшить не сумел
- Артем Беседин впервые за 1,5 года оформил голевое действие в УПЛ
- Металлистом 1925 будет руководить тренерский тандем Эдмар-Голодюк
- Примера. Ла Реал наконец проиграл, Райо делает шоу, Ли Кан Ин топит Валенсию
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+