Гризманн в топ-3 лучших бомбардиров в истории Атлетико

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Бетис – 2:1.

Победу "матрасникам" принес Антуан Гризманн, оформив дубль. Особенно красивым получился первый мяч француза – форвард исполнил "сухое лист" после углового удара.

Таким образом, 31-летний Антуан достиг отметки у 147 забитых мячей в составе "полосатых" и вышел по этому показателю на 3-ю позицию за всю историю клуба.

Больше Гризманна забили лишь Адриан Эскудеро (169 результативных ударов) и Луис Арагонес (172 гола).