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Гризманн в топ-3 лучших бомбардиров в истории Атлетико

Испания
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К первой позиции всего лишь 25 мячей

Гризманн в топ-3 лучших бомбардиров в истории Атлетико

Фото: twitter.com/Atleti

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В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Бетис – 2:1.

Победу "матрасникам" принес Антуан Гризманн, оформив дубль. Особенно красивым получился первый мяч француза – форвард исполнил "сухое лист" после углового удара.

Таким образом, 31-летний Антуан достиг отметки у 147 забитых мячей в составе "полосатых" и вышел по этому показателю на 3-ю позицию за всю историю клуба.

Больше Гризманна забили лишь Адриан Эскудеро (169 результативных ударов) и Луис Арагонес (172 гола).

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В статье: Луис Арагонес Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Бетис (Севилья)
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Источник:
Twitter Atletico Universe

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