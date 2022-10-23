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Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Матч мечты Усмана Дембеле

Испания
(1 голосов)

Бильбао забыл выйти на поле

Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Матч мечты Усмана Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

А что вообще произошло с "Атлетиком"? Почему он не доигрывал эпизоды, не бежал вперед, наплевательски относился к опеке оппонентов? Это они так Вальверде сливают? Или провал в физике?

По правде, настолько беззубых басков не доводилось видеть давно. "Барселона" со старта не просто доминировала - она была единственной командой на поле, которая играла футбол; хотела его играть.

Результат в таких условиях был предрешен. Уже на 12-й минуте Дембеле головой замкнул навес Левандовского - лидеры атаки "Барсы" будто поменялись местами.

Еще через шесть минут Усман вывел на ворота Серхи Роберто, и тот с рикошетом поразил ближний угол. Ну, а третьим отличился уже Роберт - опять после дриблинга и проникающего паса Дембеле.

На все это ушло ровно 10 минут. Дальше "Барса" уже не играла, а ждала свистка, попутно катая мяч в центральном круге. Волнореза "Атлетика" Дани Гарсию это обидело, и он срубил Гави - теперь парень, похоже, пропустит 2-3 недели. И зачем? Лучше бы хоть один умный пас отдал.

Во втором тайме карма вернула Гарсии долг, и уже он покинул поле с повреждением. А затем Хави провел замены, освежил линию атаки - и "Барса" забила еще и четвертый раз. Опять ассистентом выступил Дембеле, а Ферран Торрес в два касания реализовал выход на ворота.

Если бы Усман так играл в каждом матче - он был бы лучшим вингером мира, это точно. Его проблема, как и Хави, и всех каталонцев в неумении побеждать топ-соперников. Пока "Барса" прекрасна только с середняками и аутсайдерами. Интересно, как скоро она преодолеет новый барьер?

Пока же констатируем - в таблице "Блаугранас" отстают от "Реала" на три очка, имея 28 баллов. У "Атлетика" - 18 очков и 6-е место.

11-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" - 4:0

Голы: Дембеле, 12, Роберто, 18, Левандовский, 22, Ферран Торрес, 73

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Эрик Гарсия, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри (Торрес, 63) - Дембеле (Торре, 77), Левандовский (Фати, 63), Гави (Кессье, 34)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Лекуэ, 60), Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Эррера (Дани Гарсия, 21, Сансет, 60), Весга - Нико Уильямс, Саррага (Венседор, 70), Беренгер - Уильямс (Рауль Гарсия, 70)

Предупреждения: Бускетс, 71, Эрик Гарсия, 78 - де Маркос, 16, Весга, 89

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (22)
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Campeón
24.10.2022 в 01:14
Уже какой по счету матч Левандовски не на первых ролях. Уступил первое место в команде Дембеле, с которого Хави лепит лидера. Конечно возраст берет свое. Было понятно, что в таком темпе он не протянет полный сезон, но как-то рановато начался спад
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Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 01:21
Ты один в палате или кто-то ещё рядом лежит?
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Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 01:14
И вот казалось бы, после проигрыша в одну калитку Реалу, Барса побеждает Вильярреал 3-0, потом Атлетик 4-0, не самые последние команды чемпа на минутку, но, как-то не греет.. не греет душу. После Интера и Реала...
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mеtаll5291 (Kharkiv)
24.10.2022 в 00:51
Пересмотрел ещё раз и всё равно не увидел ни сопротивления, ни футбола. А может быть я просто болен?
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Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 00:50
Шо вы тут уйню всякую пишите о Дембеле? Где этот шлемазл был в матче с Реалом, где этот полудурок был в матчах с Баварией и Интером? Шо-то там он не феерил. Как только играть в еврокубках с топами, так Дембеле сразу же растворяется. Где Усман, ау, вы его видели? Где его голы, где его ассисты? (халявный гол Интеру, как исключение) Как только хавину любовь прижимают более плотно, более жёстче, чем в чемпе с середняками и аутсайдерами, так она ничего же не показывает, она сникает, скисает и скукоживается. Лучший ассистёр чемпа? Да и плевать на это, если Барса не станет чемпионом, а она не станет чемпионом Испании, я уже сейчас вижу. С этой хавиной тики-сракой, с этим его тупорылым "гандболом" не станет. За Европу я уже и не говорю. Там с таким архаичным футболом ж0па полная. Нас ещё ожидает позор даже в ЛЕ.
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+1
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mеtаll5291 (Kharkiv)
24.10.2022 в 00:52
Очень хороший комментарий. Спасибо.
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0
0
mеtаll5291 (Kharkiv)
24.10.2022 в 00:54
Согласен с каждым словом и запятой )
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 01:06
Спасибо. Привет крокодилам.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2022 в 00:30
Не увидел ни сопротивления, ни футбола вообще со стороны басков.
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+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 00:52
Ну, а шо ты хочешь? Вальверде хорошо поработал...
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0
0
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hrdhrd (Украина)
24.10.2022 в 00:28
Ну всё, все, хватит уже избивать первоклашек, после того как не справились с одноклассниками
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+2
-2
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Campeón
24.10.2022 в 00:06
Чтобы так сливать команде уровня ЛЕ (своего уровня) нужно быть совсем без совести. Понятно, что нужна статистика, но подобные "победы" после позора от топ-клубов ничего кроме иронического смеха не вызывают. И в этот спектакль кто-то еще будет верить и серьёзно комментировать
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+1
-2
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Loader (Днепр)
24.10.2022 в 00:10
"Слушайте, я не узнаю Вас в гриме. Кто Вы такой?" (с)
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+2
-1
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Spokoyno (Київ)
24.10.2022 в 00:15
РЕАЛчМоська
+3
-1
mеtаll5291 (Kharkiv)
24.10.2022 в 01:13
Loader (Днепр) Наши клоуны все на одно лицо и извилина одна на всех.
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
24.10.2022 в 00:05
Все ж таки по назві суперника очікувалась битва, але вийшов погром. І тепер Олегу доведеться вибачатися перед Усманом Чи почекаємо гру з Баварією
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+2
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Loader (Днепр)
23.10.2022 в 23:59
Посмотрел всего полторы игры Барселоны в этом сезоне: тайм с подводной лодкой и сегодня. Не знаю, как они играли в ЛЧ и с РМ, но команда нравится. Убеждаюсь, что Левандовски принял правильное решение, сменив обстановку. В Барселоне он раскрылся по новому, стал разнообразнее и сразу. Топ-игрок, без сомнения правильное приобретение. Дембеле также хорош. Очень полезен и эффективен. В-общем, повторюсь, команда нравится и выглядит перспективной. p.s. На 89 минуте посмеялся.
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+3
-1
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Campeón
24.10.2022 в 00:10
Жаль, что вы не смотрели матч с Реалом
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+1
-2
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Loader (Днепр)
24.10.2022 в 00:15
Насколько я читал, итоговый счет с РМ не отражает реального противостояния.
+3
-1
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Campeón
24.10.2022 в 00:30
Тоже считаю, что единственный гол в результате потери концентрации игроков Реала был отличным подарком. Подобного доминирования мадридцев в матчах эль классико я не наблюдал много сезонов
0
-2
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oleksa_lv (Львів)
23.10.2022 в 23:58
Тут одна лічность,на Б починається на ох закінчується,Дємбеля лошарив?
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Барселиниуc (землянин)
24.10.2022 в 00:57
И эта без всякого сомнения выдающаяся Личность нашей эпохи и дальше его лошарит.
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