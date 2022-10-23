Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Матч мечты Усмана Дембеле

А что вообще произошло с "Атлетиком"? Почему он не доигрывал эпизоды, не бежал вперед, наплевательски относился к опеке оппонентов? Это они так Вальверде сливают? Или провал в физике?

По правде, настолько беззубых басков не доводилось видеть давно. "Барселона" со старта не просто доминировала - она была единственной командой на поле, которая играла футбол; хотела его играть.

Результат в таких условиях был предрешен. Уже на 12-й минуте Дембеле головой замкнул навес Левандовского - лидеры атаки "Барсы" будто поменялись местами.

Robert Lewandowski already has 12 LaLiga goals this season.



Memphis Depay led all Barcelona players with 12 LaLiga goals last season ???? pic.twitter.com/GjCTrYZMgO — ESPN FC (@ESPNFC) October 23, 2022

Еще через шесть минут Усман вывел на ворота Серхи Роберто, и тот с рикошетом поразил ближний угол. Ну, а третьим отличился уже Роберт - опять после дриблинга и проникающего паса Дембеле.

На все это ушло ровно 10 минут. Дальше "Барса" уже не играла, а ждала свистка, попутно катая мяч в центральном круге. Волнореза "Атлетика" Дани Гарсию это обидело, и он срубил Гави - теперь парень, похоже, пропустит 2-3 недели. И зачем? Лучше бы хоть один умный пас отдал.

Во втором тайме карма вернула Гарсии долг, и уже он покинул поле с повреждением. А затем Хави провел замены, освежил линию атаки - и "Барса" забила еще и четвертый раз. Опять ассистентом выступил Дембеле, а Ферран Торрес в два касания реализовал выход на ворота.

This is the first time a Barcelona player, Ousmane Dembele has provided 3 assists in a league match.



The last player to do so was Leo Messi ???? pic.twitter.com/yA5jxeYEO2 — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) October 23, 2022

Если бы Усман так играл в каждом матче - он был бы лучшим вингером мира, это точно. Его проблема, как и Хави, и всех каталонцев в неумении побеждать топ-соперников. Пока "Барса" прекрасна только с середняками и аутсайдерами. Интересно, как скоро она преодолеет новый барьер?

Пока же констатируем - в таблице "Блаугранас" отстают от "Реала" на три очка, имея 28 баллов. У "Атлетика" - 18 очков и 6-е место.

11-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" - 4:0

Голы: Дембеле, 12, Роберто, 18, Левандовский, 22, Ферран Торрес, 73

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Эрик Гарсия, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри (Торрес, 63) - Дембеле (Торре, 77), Левандовский (Фати, 63), Гави (Кессье, 34)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Лекуэ, 60), Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Эррера (Дани Гарсия, 21, Сансет, 60), Весга - Нико Уильямс, Саррага (Венседор, 70), Беренгер - Уильямс (Рауль Гарсия, 70)

Предупреждения: Бускетс, 71, Эрик Гарсия, 78 - де Маркос, 16, Весга, 89