Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Матч мечты Усмана Дембеле

А что вообще произошло с "Атлетиком"? Почему он не доигрывал эпизоды, не бежал вперед, наплевательски относился к опеке оппонентов? Это они так Вальверде сливают? Или провал в физике?

По правде, настолько беззубых басков не доводилось видеть давно. "Барселона" со старта не просто доминировала - она была единственной командой на поле, которая играла футбол; хотела его играть.

Результат в таких условиях был предрешен. Уже на 12-й минуте Дембеле головой замкнул навес Левандовского - лидеры атаки "Барсы" будто поменялись местами.

Robert Lewandowski already has 12 LaLiga goals this season. Memphis Depay led all Barcelona players with 12 LaLiga goals last season ???? pic.twitter.com/GjCTrYZMgO

Еще через шесть минут Усман вывел на ворота Серхи Роберто, и тот с рикошетом поразил ближний угол. Ну, а третьим отличился уже Роберт - опять после дриблинга и проникающего паса Дембеле.

На все это ушло ровно 10 минут. Дальше "Барса" уже не играла, а ждала свистка, попутно катая мяч в центральном круге. Волнореза "Атлетика" Дани Гарсию это обидело, и он срубил Гави - теперь парень, похоже, пропустит 2-3 недели. И зачем? Лучше бы хоть один умный пас отдал.

Во втором тайме карма вернула Гарсии долг, и уже он покинул поле с повреждением. А затем Хави провел замены, освежил линию атаки - и "Барса" забила еще и четвертый раз. Опять ассистентом выступил Дембеле, а Ферран Торрес в два касания реализовал выход на ворота.

This is the first time a Barcelona player, Ousmane Dembele has provided 3 assists in a league match.



The last player to do so was Leo Messi ???? pic.twitter.com/yA5jxeYEO2