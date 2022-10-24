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Перес надеется, что Кроос продлит контракт с Реалом

Испания
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Немец знает, что ему предложат новое соглашение

Перес надеется, что Кроос продлит контракт с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" подготовил новый контракт для полузащитника Тони Крооса. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

32-летний футболист знает, что ему будет предложено новое соглашение. Президент "сливочных" Флорентино Перес надеется, что хавбек согласится на пролонгацию, но слово за самим Тони - он хочет обдумать свое будущее в целом.

Текущий контракт немца рассчитан до конца этого сезона. Ранее была информация, что Кроос может продлить сотрудничество с "Реалом" до 2024 года.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
MadridXtra

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