Примера. При игровом преимуществе Сельта спаслась от поражения лишь в конце матча с Хетафе

Проблемы "Сельты" еще не катастрофичны, но достаточно ощутимы. Нет результата, болельщики не очень охотно идут на трибуны, а игровое преимущество в тех или иных матчах не всегда приносит максимальные дивиденды.

Сегодняшний матч – яркое подтверждение этим словам. Нанеся по воротам соперника более пятнадцати ударов, "кельты" едва вырвали ничью на последних минутах. Аспас, Вейга, Пасиенсия, Бельтран – все били или в никуда, или прямо в голкипера. Лишь центральный защитный Джозеф Айду, - кто бы мог подумать, - в конце игрового времени отозвался на подачу местной легенды Яго Аспаса. На тоненького избежав офсайда.

Гол яркий, но он оказался всего-навсего ответом на аргумент "Хетафе", который был выдвинут в конце первого тайма Энесом Уналом. Турок классно пробил со штрафного, заявив, что не просто так в прошлогоднем чемпионате он был топ-бомбардиром (шестнадцать голов). "Хетафе" в таблице расположен ниже "Сельты", но говорить, что гостей не устроила ничья – безрассудно. Когда ты владеешь мячом менее 28-ми процентов игрового времени, наносишь только один удар в створ за матч, один зачетный пункт – вознаграждение.

Обеим командам нужно добавлять и улучшать отдельные элементы игры: это локальный итог этого матча и глобальный – стартового отрезка чемпионата.

Примера. 11-й тур

Виго. Стадион Балаидос

"Сельта" - "Хетафе" 1:1

Голы: Джозеф Айду 89 - Энес Унал 43

"Сельта": Августин Марчесин, Уго Мальо (Оскар Мингеса 30), Унай Нуньес, Оскар Арнаис, Фран Бельтран (Ренато Тапиа 78), Яго Аспас, Франко Серви (Карлес Перес 65), Хавьер Галан, Джозеф Айду, Юрген Странд Ларсен (Гонсалу Пасиенсия 65), Габри Вейга (Лукас де ла Торре 78)

"Хетафе": Давид Сория, Дьене Даконам , Фабрисио Анхильери (Жордан Амави 32), Луис Милья (Хайме Сеоане 84), Домингуш Дуарте, Энес Унал (Хайме Мата 84), Анхель Альгобия, Борха Майораль (Кристиан Порту 72), Неманья Максимович, Стефан Митрович, Хуан Иглесиас

Предупреждения: Унай Нуньес 42 - Хайме Мата 84