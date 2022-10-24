Винисиус о кричалках фанатов Атлетико: Все расисты должны поплатиться за расизм. Нужно запретить им посещать стадионы

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор высказался о расизме в футболе. "Нужно заставить их поразмышлять о своих действиях", – приводит его слова Goal.com.

В мадридском дерби (2:1) болельщики "Атлетико" называли Винисиуса обезьяной.

"Если делаешь больно другим, за это нужно платить. Сложно говорить, что расизму в футболе придет конец, когда так много людей продолжают это. Но мне хочется верить, что хороших людей больше, чем плохих.

Все расисты так или иначе должны поплатиться за расизм. Они любят смотреть футбол, поэтому этим (виновным в расизме) болельщикам "Атлетико" нужно навсегда запретить посещать стадионы. Это заставит их пострадать от последствий и поразмышлять о своих действиях", – заявил вингер "Реала" в беседе с Globo.