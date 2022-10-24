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Сетьен может стать новым главным тренером Вильярреала

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Испанец без работы два года

Сетьен может стать новым главным тренером Вильярреала

Новина українською

"Вильярреал" может заменить Унаи Эмери, ушедшего в "Астон Виллу", Кике Сетьеном, сообщает Marca. Он уже в Валенсии и ведет переговоры с клубом.

Вероятность назначения очень высока, так как главный конкурент Кики, Марселино, ожидает ухода Луиса Энрике из сборной Испании после чемпионата мира в Катаре.

Последнее место работы Сетьена – "Барселона". Он был уволен из клуба 17 августа 2020-го.

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В статье: Унаи Эмери Барселона Вильярреал Кике Сетьен
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
25.10.2022 в 01:06
Еще бы немного подождал и триумфальный камбэк в Барселону оформил
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