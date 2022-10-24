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Сетьен может стать новым главным тренером Вильярреала
Испанец без работы два года
"Вильярреал" может заменить Унаи Эмери, ушедшего в "Астон Виллу", Кике Сетьеном, сообщает Marca. Он уже в Валенсии и ведет переговоры с клубом.
Вероятность назначения очень высока, так как главный конкурент Кики, Марселино, ожидает ухода Луиса Энрике из сборной Испании после чемпионата мира в Катаре.
Последнее место работы Сетьена – "Барселона". Он был уволен из клуба 17 августа 2020-го.
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Источник:marca.com
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
25.10.2022 в 01:06
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