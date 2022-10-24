Сетьен может стать новым главным тренером Вильярреала

"Вильярреал" может заменить Унаи Эмери, ушедшего в "Астон Виллу", Кике Сетьеном, сообщает Marca. Он уже в Валенсии и ведет переговоры с клубом.

Вероятность назначения очень высока, так как главный конкурент Кики, Марселино, ожидает ухода Луиса Энрике из сборной Испании после чемпионата мира в Катаре.

Последнее место работы Сетьена – "Барселона". Он был уволен из клуба 17 августа 2020-го.