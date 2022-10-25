Полузащитник Барселоны выбыл из строя как минимум на месяц

Каталонская "Барселона" несет очередные кадровые потери. В ближайшее время сине-гранатовым не поможет полузащитник Серджи Роберто, сообщает издание AS.

Роберто получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (4:0). Медобследование показало, что у футболиста вывих левого плеча. Согласно данным источника, на восстановление Серджи понадобится не меньше месяца.

Таким образом, он пропустит ближайшие матчи "Барселоны" в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В этом сезоне Роберто провел 12 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил две результативные передачи.