Мужчина в Испании приговорен к 3-м годам заключения за подготовку теракта на Эль Класико

Испанский суд приговорил к трем годам тюремного заключения мужчину, который готовил теракт на Камп Ноу в Барселоне, сообщает Daily Mail. Мохаммед Ясин Амрани хотел атаковать стадион дроном, начиненным взрывчаткой.

Он работал барменом, когда стал фанатиком ИГИЛ в 2020-м. В мае того же года к нему домой пришли с обыском, обнаружив материалы для изготовления взрывчатки, а также видеоролики с инструкциями.

Предполагалось, что он совершит атаку во время домашнего матча "Барселоны" с "Реалом". Вербовщики заверили, что таким образом он искупит грехи, в том числе за употребление алкоголя. Амрани обещали место в раю.

В суде он признал вину. Террорист готовил атаку с 2020-го, но точная дата предполагаемого теракта отсутствовала, так как в Испании в это время действовали ковидные ограничения.