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Мужчина в Испании приговорен к 3-м годам заключения за подготовку теракта на Эль Класико

Испания
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Таким образом он хотел искупить грехи за употребление алкоголя

Мужчина в Испании приговорен к 3-м годам заключения за подготовку теракта на Эль Класико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Испанский суд приговорил к трем годам тюремного заключения мужчину, который готовил теракт на Камп Ноу в Барселоне, сообщает Daily Mail. Мохаммед Ясин Амрани хотел атаковать стадион дроном, начиненным взрывчаткой.

Он работал барменом, когда стал фанатиком ИГИЛ в 2020-м. В мае того же года к нему домой пришли с обыском, обнаружив материалы для изготовления взрывчатки, а также видеоролики с инструкциями.

Предполагалось, что он совершит атаку во время домашнего матча "Барселоны" с "Реалом". Вербовщики заверили, что таким образом он искупит грехи, в том числе за употребление алкоголя. Амрани обещали место в раю.

В суде он признал вину. Террорист готовил атаку с 2020-го, но точная дата предполагаемого теракта отсутствовала, так как в Испании в это время действовали ковидные ограничения.

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В статье: Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Камп Ноу
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Источник:
dailymail.co.uk

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