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Хави: Барселона посмотрит матч Интера и Виктории перед игрой с Баварией
Тренер говорит о перспективах выхода из группы
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Главный тренер "Барселоны" Хави
"Барселона" близка к вылету из Лиги чемпионов. Чтобы иметь шансы на выход из группы, "Интер" должен уступить "Виктории" Пльзень.
Команда, вместо того, чтобы встретиться в отеле, как это обычно происходит, проведет собрание на Камп Ноу за два часа до игры.
"Мы все вместе посмотрим матч в раздевалке. Наша цель – провести хорошую игру и получить приятные эмоции вне зависимости от того, что случится в Милане. Мы должны показать, что способны конкурировать с такими командами", – сказал Хави.
– Во многих случаях в Лиге чемпионов мы не сыграли на необходимом уровне. У меня было ощущение, что все в наших руках, но теперь ситуация уже не зависит от нас.
– Вы верите в чудеса?
– В такие чудеса... У нас есть маленькая надежда. Мы оказались в очень неприятной ситуации. Слишком многое указывает на то, что мы не пройдем.
– А какие у "Барсы" причины, чтобы верить?
– А что, если мы пройдем дальше? У нас есть маленькая надежда. Надежда – последнее, что можно потерять. Грустно, когда ты не зависишь от себя, – сказал главный тренер "Барселоны".
Матч "Интера" с "Викторией" начнется завтра, 26 октября, в 19:45. "Барселона" примет дома "Баварию" в 22:00.
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