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Хави: Барселона посмотрит матч Интера и Виктории перед игрой с Баварией

Испания
(1 голосов)

Тренер говорит о перспективах выхода из группы

Хави: Барселона посмотрит матч Интера и Виктории перед игрой с Баварией

Фото: скриншот

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о шансах на выход из группы перед матчем Лиги чемпионов с "Баварией". Команда впервые в сезоне изменит график перед игрой.

"Барселона" близка к вылету из Лиги чемпионов. Чтобы иметь шансы на выход из группы, "Интер" должен уступить "Виктории" Пльзень.

Команда, вместо того, чтобы встретиться в отеле, как это обычно происходит, проведет собрание на Камп Ноу за два часа до игры.

"Мы все вместе посмотрим матч в раздевалке. Наша цель – провести хорошую игру и получить приятные эмоции вне зависимости от того, что случится в Милане. Мы должны показать, что способны конкурировать с такими командами", – сказал Хави.

– Во многих случаях в Лиге чемпионов мы не сыграли на необходимом уровне. У меня было ощущение, что все в наших руках, но теперь ситуация уже не зависит от нас.

– Вы верите в чудеса?

– В такие чудеса... У нас есть маленькая надежда. Мы оказались в очень неприятной ситуации. Слишком многое указывает на то, что мы не пройдем.

– А какие у "Барсы" причины, чтобы верить?

– А что, если мы пройдем дальше? У нас есть маленькая надежда. Надежда – последнее, что можно потерять. Грустно, когда ты не зависишь от себя, – сказал главный тренер "Барселоны".

Матч "Интера" с "Викторией" начнется завтра, 26 октября, в 19:45. "Барселона" примет дома "Баварию" в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Хави Интер (Милан) Виктория (Пльзень)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.10.2022 в 17:59
Наверное правильно. Если Виктория проиграет, а иначе и не может быть, пусть играют одни скамеечники, а основе готовиться к следующей игре в субботу.
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0
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Просто Квашин (Харьков)
25.10.2022 в 18:13
Барселонка
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
25.10.2022 в 17:36
Подивіться, подивіться... Може чомусь научитесь у профі...
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0
-1

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