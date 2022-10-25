Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флорентино Перес перенес операцию на легких
Процедура прошла успешно
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент "Реала" Флорентино Перес перенес операцию на легких – удаляли доброкачественный узелок, сообщает AS. 75-летнему менеджеру потребуется всего несколько дней отдыха.
В связи с операцией, Перес не поехал на матч "Реала" с "РБ Лейпциг", который состоится сегодня в 22:00.
В субботу Флорентино присутствовал на матче с "Севильей" и принимал участие в официальном представлении наград игроков "Реала": Золотого мяча Бензема и трофея Яшина Куртуа соответственно. Модричу он вручил памятную футболку в честь 450-го матча хорвата за клуб.
На восстановление у Переса уйдет от 48 до 72 часов. После этого срока он вернется домой.
Популярное сейчас
- Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Селтик - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 октября 2022
- Победа Вернидуба, заявление Козловского, Шахтер против Ирана. Главные новости за 24 октября
- Шахтер сыграет за выход в плей-офф, последний шанс Динамо. Расписание футбола на 24-30 октября
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО