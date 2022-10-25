Президент "Реала" Флорентино Перес перенес операцию на легких – удаляли доброкачественный узелок, сообщает AS. 75-летнему менеджеру потребуется всего несколько дней отдыха.

В связи с операцией, Перес не поехал на матч "Реала" с "РБ Лейпциг", который состоится сегодня в 22:00.

В субботу Флорентино присутствовал на матче с "Севильей" и принимал участие в официальном представлении наград игроков "Реала": Золотого мяча Бензема и трофея Яшина Куртуа соответственно. Модричу он вручил памятную футболку в честь 450-го матча хорвата за клуб.

На восстановление у Переса уйдет от 48 до 72 часов. После этого срока он вернется домой.