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Флорентино Перес перенес операцию на легких

Испания
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Флорентино Перес перенес операцию на легких

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес перенес операцию на легких – удаляли доброкачественный узелок, сообщает AS. 75-летнему менеджеру потребуется всего несколько дней отдыха.

В связи с операцией, Перес не поехал на матч "Реала" с "РБ Лейпциг", который состоится сегодня в 22:00.

В субботу Флорентино присутствовал на матче с "Севильей" и принимал участие в официальном представлении наград игроков "Реала": Золотого мяча Бензема и трофея Яшина Куртуа соответственно. Модричу он вручил памятную футболку в честь 450-го матча хорвата за клуб.

На восстановление у Переса уйдет от 48 до 72 часов. После этого срока он вернется домой.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Севилья РБ Лейпциг
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Источник:
as.com

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