Реал предложит Асенсио контракт на 3 года с повышением зарплаты

Нападающий "Реала" Марко Асенсио передумал уходить, сообщает SER Deportivos. Его переубедил пример покинувших Мадрид игроков.

В частности, Карлоса Каземиро, который этим летом покинул "Реал" ради "Манчестер Юнайтед".

Мадрид знает, что Асенсио передумал и предлагает испанцу 3-летний контракт с повышением зарплаты. Агент игрока Жорже Мендеш хочет получить от "Реала" больше.

Текущий контракт 26-летнего вингера рассчитан до конца этого сезона.

В текущем розыгрыше Асенсио провел за "Реал" 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.