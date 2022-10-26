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Реал предложит Асенсио контракт на 3 года с повышением зарплаты
Жорже Мендеш ожидает большего от Мадрида
Фото: twitter.com/marcoasensio10
Нападающий "Реала" Марко Асенсио передумал уходить, сообщает SER Deportivos. Его переубедил пример покинувших Мадрид игроков.
В частности, Карлоса Каземиро, который этим летом покинул "Реал" ради "Манчестер Юнайтед".
Мадрид знает, что Асенсио передумал и предлагает испанцу 3-летний контракт с повышением зарплаты. Агент игрока Жорже Мендеш хочет получить от "Реала" больше.
Текущий контракт 26-летнего вингера рассчитан до конца этого сезона.
В текущем розыгрыше Асенсио провел за "Реал" 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
????️ Informa @PacojoSER | Novedades en la negociación de Asensio con el @realmadrid— SER Deportivos (@SERDeportivos) October 24, 2022
‼️ El jugador sabe que fuera del Madrid hace mucho frío y se fija en el ejemplo de Casemiro en el Manchester United
???? Su actitud ha cambiado y el Madrid se replantea reformular la oferta
[1/2] pic.twitter.com/PrzkBivdCV
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