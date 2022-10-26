  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал предложит Асенсио контракт на 3 года с повышением зарплаты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал предложит Асенсио контракт на 3 года с повышением зарплаты

Испания
(1 голосов)

Жорже Мендеш ожидает большего от Мадрида

Реал предложит Асенсио контракт на 3 года с повышением зарплаты

Фото: twitter.com/marcoasensio10

Новина українською

Нападающий "Реала" Марко Асенсио передумал уходить, сообщает SER Deportivos. Его переубедил пример покинувших Мадрид игроков.

В частности, Карлоса Каземиро, который этим летом покинул "Реал" ради "Манчестер Юнайтед".

Мадрид знает, что Асенсио передумал и предлагает испанцу 3-летний контракт с повышением зарплаты. Агент игрока Жорже Мендеш хочет получить от "Реала" больше.

Текущий контракт 26-летнего вингера рассчитан до конца этого сезона.

В текущем розыгрыше Асенсио провел за "Реал" 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде