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Тебас о контракте Мбаппе на 636 миллионов евро: Зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой

Испания
(1 голосов)

Президент Ла Лиги считает, что "ПСЖ" выложил бы ещё больше

Тебас о контракте Мбаппе на 636 миллионов евро: Зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавнюю публикацию Le Parisien, в которой утверждается, что Килиан Мбаппе получит 636 миллионов евро за 3 года в клубе.

"Мы знали, что для того, чтобы Мбаппе остался в "ПСЖ", им придется платить очень много. Но, зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой.

Если бы нужно было дать еще 200 миллионов, они бы их дали. Но при нынешних стандартах невозможно, чтобы "ПСЖ" мог нести такие расходы", – сказал Хавьер Тебас в интервью L’Equipe.

Ранее Ла Лига подала официальное заявление в суд по поводу продления контракта Килиана с "ПСЖ".

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В статье: Ла Лига Нассер Аль-Хелаифи Хавьер Тебас Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
ouest-france.fr

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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.10.2022 в 19:29
Какой то Тебас заведённый, грозный. Наверное жена прошлой ночью не дала.))
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
26.10.2022 в 19:41
А ти Меську переживаєш ?
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0
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