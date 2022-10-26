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Тебас о контракте Мбаппе на 636 миллионов евро: Зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой
Президент Ла Лиги считает, что "ПСЖ" выложил бы ещё больше
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавнюю публикацию Le Parisien, в которой утверждается, что Килиан Мбаппе получит 636 миллионов евро за 3 года в клубе.
"Мы знали, что для того, чтобы Мбаппе остался в "ПСЖ", им придется платить очень много. Но, зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой.
Если бы нужно было дать еще 200 миллионов, они бы их дали. Но при нынешних стандартах невозможно, чтобы "ПСЖ" мог нести такие расходы", – сказал Хавьер Тебас в интервью L’Equipe.
Ранее Ла Лига подала официальное заявление в суд по поводу продления контракта Килиана с "ПСЖ".
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