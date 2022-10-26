Тебас о контракте Мбаппе на 636 миллионов евро: Зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал недавнюю публикацию Le Parisien, в которой утверждается, что Килиан Мбаппе получит 636 миллионов евро за 3 года в клубе.

"Мы знали, что для того, чтобы Мбаппе остался в "ПСЖ", им придется платить очень много. Но, зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой.

Если бы нужно было дать еще 200 миллионов, они бы их дали. Но при нынешних стандартах невозможно, чтобы "ПСЖ" мог нести такие расходы", – сказал Хавьер Тебас в интервью L’Equipe.