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Левандовский зашел в раздевалку Баварии, после очной встречи на Камп Ноу
Поляк скучал
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский посетил раздевалку соперников после поражения от "Баварии" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов. Поляк зашел поприветствовать бывших одноклубников с победой.
Об этом сообщает журналист SportBild Тоби Альштаффль.
"Всегда приятно видеть Леви снова. Но, конечно, сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен", – сказал хавбек "Баварии" Томас Мюллер.
Отметим, что поляк так и не поразил ворота своего бывшего клуба. Тем не менее, в 5 турах группы ЛЧ он сумел забить 5 мячей.
Robert Lewandowski besuchte nach dem 0:3 seine ehemaligen Mitspieler in der Kabine. Thomas Müller: „Es ist immer schön, Lewy wieder zu sehen. Aber klar fühlt man mit, wenn man weiß, welch ehrgeiziger Spieler Lewy ist.“— Tobi Altschäffl (@altobelli13) October 26, 2022
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