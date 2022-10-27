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Левандовский зашел в раздевалку Баварии, после очной встречи на Камп Ноу

Испания
(2 голосов)

Поляк скучал

Левандовский зашел в раздевалку Баварии, после очной встречи на Камп Ноу

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский посетил раздевалку соперников после поражения от "Баварии" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов. Поляк зашел поприветствовать бывших одноклубников с победой.

Об этом сообщает журналист SportBild Тоби Альштаффль.

"Всегда приятно видеть Леви снова. Но, конечно, сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен", – сказал хавбек "Баварии" Томас Мюллер.

Отметим, что поляк так и не поразил ворота своего бывшего клуба. Тем не менее, в 5 турах группы ЛЧ он сумел забить 5 мячей.

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
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Комментарии (2)
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Campeón
27.10.2022 в 17:17
Жаль Роберта. Вперше розвели його з золотим м'ячем, а тепер і з цим "проектом". Що мессі, що чаві з ляпортою - це мафія сучасного футболу при чому найбридкіша й найбезпринципніша її частина. Хороша ти людина, Роберт Левандовські, але нажаль л0х
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Лекарь (село Дарниця)
27.10.2022 в 17:42
Десь я з Вами згоден, але особисто я не вважаю проект "барселона" мильною бульбашкою. Здається мені, що через рік-два все може змінитися, у не найкращу для Реала сторону. У Барси достатньо талантів, та буде достатньо грошей, щоб узяти якихось конкретних гравців. Шкода тільки, що Роберт не молодіє. Я його дуже поважаю.
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