Левандовский зашел в раздевалку Баварии, после очной встречи на Камп Ноу

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский посетил раздевалку соперников после поражения от "Баварии" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов. Поляк зашел поприветствовать бывших одноклубников с победой.

Об этом сообщает журналист SportBild Тоби Альштаффль.

"Всегда приятно видеть Леви снова. Но, конечно, сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен", – сказал хавбек "Баварии" Томас Мюллер.

Отметим, что поляк так и не поразил ворота своего бывшего клуба. Тем не менее, в 5 турах группы ЛЧ он сумел забить 5 мячей.