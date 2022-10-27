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Винисиус про свой любимый гол: Это гол в финале Лиги чемпионов. Это то, о чем я так много мечтал
Мечта каждого футболиста
Фото: twitter.com/vinijr
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор на фоне открытия спонсорства с Pepsi MAX дал комментарий Goal.com. Бразилец назвал самый важный гол в своей карьере.
Винисиус забил единственный мяч в финале Лиги чемпионов 2021/22 с "Ливерпулем". Прострел под забитый мяч на 59-й минуте сделал Феде Вальверде.
"Конечно, это мой любимый гол и самый важный. Это тот гол, о котором я так много мечтал.
Забить в финале Лиги чемпионов было очень приятно, но я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать творить историю в крупнейшем клубе мира", – сказал Винисиус.
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