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Винисиус про свой любимый гол: Это гол в финале Лиги чемпионов. Это то, о чем я так много мечтал

Испания
(2 голосов)

Мечта каждого футболиста

Винисиус про свой любимый гол: Это гол в финале Лиги чемпионов. Это то, о чем я так много мечтал

Фото: twitter.com/vinijr

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Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор на фоне открытия спонсорства с Pepsi MAX дал комментарий Goal.com. Бразилец назвал самый важный гол в своей карьере.

Винисиус забил единственный мяч в финале Лиги чемпионов 2021/22 с "Ливерпулем". Прострел под забитый мяч на 59-й минуте сделал Феде Вальверде.

"Конечно, это мой любимый гол и самый важный. Это тот гол, о котором я так много мечтал.

Забить в финале Лиги чемпионов было очень приятно, но я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать творить историю в крупнейшем клубе мира", – сказал Винисиус.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Винисиус Жуниор
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Источник:
goal.com

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