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Барселона потеряла 20 миллионов, не выйдя в 1/4 ЛЧ. Эта сумма закладывалась в бюджет

Испания
(2 голосов)

Даже победа в Лиге Европы даст клубу на 5 миллионов меньше

Барселона потеряла 20 миллионов, не выйдя в 1/4 ЛЧ. Эта сумма закладывалась в бюджет

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/

Новина українською

"Барселона" планировала выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и закладывала это в бюджет на сезон. Теперь клуб недосчитается максимум 20, 2 миллионов евро доходов.

Эта сумма складывается из 9,6 миллионов евро за выход из группы и 10,6 миллионов за выход в 1/4. Теперь же клуб получит максимум 14,9 миллионов евро – таковы призовые за победу в Лиге Европы.

Всего в этом еврокубковом сезоне "Барса" заработала 67,18 миллионов евро. 34,11 миллионов составила надбавка за исторический рейтинг. Также в случае победы над "Викторией" "Барселона" получит ещё 2,7 миллиона евро, а в случае ничейного результата – 900 тысяч.

В прошлом сезоне убытки "Барселоны" из-за вылета из группы и 1/4 финала Лиги Европы составили 12 миллионов евро.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (Вінниця )
27.10.2022 в 19:06
В Барсі "всьо ідьот па плану. Проста ані есчьо нє начіналі іграть"
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Просто Квашин (Харьков)
27.10.2022 в 18:48
От барселоха ! Ще виграш в казино включили б до бюджету !
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