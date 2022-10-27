Барселона потеряла 20 миллионов, не выйдя в 1/4 ЛЧ. Эта сумма закладывалась в бюджет

"Барселона" планировала выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и закладывала это в бюджет на сезон. Теперь клуб недосчитается максимум 20, 2 миллионов евро доходов.

Эта сумма складывается из 9,6 миллионов евро за выход из группы и 10,6 миллионов за выход в 1/4. Теперь же клуб получит максимум 14,9 миллионов евро – таковы призовые за победу в Лиге Европы.

Всего в этом еврокубковом сезоне "Барса" заработала 67,18 миллионов евро. 34,11 миллионов составила надбавка за исторический рейтинг. Также в случае победы над "Викторией" "Барселона" получит ещё 2,7 миллиона евро, а в случае ничейного результата – 900 тысяч.

В прошлом сезоне убытки "Барселоны" из-за вылета из группы и 1/4 финала Лиги Европы составили 12 миллионов евро.