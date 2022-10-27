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Барселона потеряла 20 миллионов, не выйдя в 1/4 ЛЧ. Эта сумма закладывалась в бюджет
Даже победа в Лиге Европы даст клубу на 5 миллионов меньше
Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/
"Барселона" планировала выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и закладывала это в бюджет на сезон. Теперь клуб недосчитается максимум 20, 2 миллионов евро доходов.
Эта сумма складывается из 9,6 миллионов евро за выход из группы и 10,6 миллионов за выход в 1/4. Теперь же клуб получит максимум 14,9 миллионов евро – таковы призовые за победу в Лиге Европы.
Всего в этом еврокубковом сезоне "Барса" заработала 67,18 миллионов евро. 34,11 миллионов составила надбавка за исторический рейтинг. Также в случае победы над "Викторией" "Барселона" получит ещё 2,7 миллиона евро, а в случае ничейного результата – 900 тысяч.
В прошлом сезоне убытки "Барселоны" из-за вылета из группы и 1/4 финала Лиги Европы составили 12 миллионов евро.
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